Caval Restaurant & Club: Tu plan perfecto a cualquier hora del día

El plan perfecto tiene nombre propio: Caval Restaurant & Club, ubicado en la Marina de Dénia, uno de los enclaves más privilegiados de la Costa Blanca. Frente al mar y rodeado de embarcaciones, Caval es ese lugar donde la gastronomía, el ocio y la experiencia se funden en un mismo espacio.

Durante el día, su cocina mediterránea con toques internacionales brilla con especialidades como los arroces —del senyoret, de verduras o la paella valenciana— elaborados con producto fresco y de primera calidad. Todo acompañado por las vistas inigualables de su terraza, que convierten cada comida en un momento inolvidable.

Al caer la tarde, el ambiente se transforma. Los atardeceres y los tardeos son ya un sello de la casa, pensados para disfrutar de la mejor música y cócteles de autor. Cuando llega la noche, Caval despliega toda su energía con sesiones de DJ, actuaciones en directo y un ambiente distinguido.

Además, organizan planes completos que comienzan en el mar: salidas en barco con su propia flota de veleros, que pueden culminar con una comida en el restaurante o incluso a bordo. Su versatilidad lo convierte en el espacio ideal para eventos personalizados como bodas, cenas de empresa o jornadas de Team Building. Caval es mucho más que un restaurante: es vivir el Mediterráneo a cualquier hora. Puedes contactar a través del teléfono 666 85 85 14 o su web https://restaurantecaval.com/.