Caval Restaurant & Club: Tu plan perfecto a cualquier hora del día
Los atardeceres y tardeos son un sello de la casa, pensados para disfrutar de la mejor música y cócteles de autor
El plan perfecto tiene nombre propio: Caval Restaurant & Club, ubicado en la Marina de Dénia, uno de los enclaves más privilegiados de la Costa Blanca. Frente al mar y rodeado de embarcaciones, Caval es ese lugar donde la gastronomía, el ocio y la experiencia se funden en un mismo espacio.
Durante el día, su cocina mediterránea con toques internacionales brilla con especialidades como los arroces —del senyoret, de verduras o la paella valenciana— elaborados con producto fresco y de primera calidad. Todo acompañado por las vistas inigualables de su terraza, que convierten cada comida en un momento inolvidable.
Al caer la tarde, el ambiente se transforma. Los atardeceres y los tardeos son ya un sello de la casa, pensados para disfrutar de la mejor música y cócteles de autor. Cuando llega la noche, Caval despliega toda su energía con sesiones de DJ, actuaciones en directo y un ambiente distinguido.
Además, organizan planes completos que comienzan en el mar: salidas en barco con su propia flota de veleros, que pueden culminar con una comida en el restaurante o incluso a bordo. Su versatilidad lo convierte en el espacio ideal para eventos personalizados como bodas, cenas de empresa o jornadas de Team Building. Caval es mucho más que un restaurante: es vivir el Mediterráneo a cualquier hora. Puedes contactar a través del teléfono 666 85 85 14 o su web https://restaurantecaval.com/.
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Xirivella suspende los cambios de uso de bajos: 'No queremos convertirnos en el foco de una presión urbanística
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Rosita Amores, cantimploras registradas
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas