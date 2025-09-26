Coves de Sant Josep: historia viva y futuro por descubrir

La Vall d’Uixó es la puerta de entrada a uno de los tesoros más singulares de la Comunitat Valenciana: les Coves de Sant Josep, el río subterráneo navegable más largo de Europa. Un viaje en barca por sus galerías permite adentrarse en un paisaje único, donde el agua, la roca y el tiempo han creado un escenario de magia natural que atrae a más de 200.000 visitantes cada año. Con más de 2.750 metros topografiados, de los cuales casi 1.000 se recorren en barca, constituye un emblema turístico de referencia.

Pero les Coves de Sant Josep son mucho más que un paraje natural y un recurso patrimonial milenario. A su alrededor late también la historia: el poblado ibérico de Sant Josep, un yacimiento arqueológico que actualmente se excava en profundidad gracias a los fondos europeos Next Generation EU. Este proyecto permitirá descubrir nuevos vestigios de nuestro pasado, aportando información sobre cómo vivían los antepasados y conectando naturaleza, patrimonio y cultura en un mismo espacio.

Hallazgos arqueológicos del poblado íbero de Sant Josep. / ED

Con esta actuación, la Vall d’Uixó da un paso adelante en la diversificación de su oferta turística, ofreciendo experiencias que van más allá de la barca: desde conocer los hallazgos arqueológicos hasta disfrutar de un entorno natural privilegiado con rutas senderistas, gastronomía local y actividades culturales.

Les Coves de Sant Josep y el poblado ibérico simbolizan, al mismo tiempo, la mirada al futuro y el arraigo al pasado. Un lugar donde la historia se renueva para sorprender al visitante, también con propuestas innovadoras que hacen la experiencia todavía más memorable: espeleokayak individual o en pareja, búsqueda del Origen, conciertos íntimos en el ciclo Singin’ in the Cave, etc.

Las Coves de Sant Josep han situado a la Vall d’Uixó en el mapa turístico internacional, destacando por su singularidad. La cueva se ha convertido en emblema local y en el eje de un relato turístico que se ha consolidado durante la última década, en el que las Coves son solo el principio.

En esta línea, se ha creado el sello Camí de l’Aigua, que conecta el paraje de Sant Josep con el casco urbano y con el que la Vall se presenta en Fitur 2025. Además, la nueva marca turística Arrels d’aigua engloba diversas propuestas que refuerzan la experiencia global, siempre con les Coves como centro.

Aunque la visita en barca sigue siendo la atracción principal, otras opciones han surgido con fuerza. El festival Singin’ in the Cave, que en 2025 celebrará su décimo aniversario, ofrece conciertos acústicos en la Sala de los Murciélagos con artistas como Coque Malla, Amaral o Cristina Rosenvinge. El espeleokayak permite recorrer el río subterráneo en kayak, con guías expertos, y la experiencia Origen brinda un acceso exclusivo a zonas no visitables de la cueva.

La barca en la que se realiza el recorrido por la cueva. / ED

A nivel exterior, el yacimiento ibérico de Sant Josep pone en valor la historia del lugar, con visitas guiadas que se pueden combinar con la entrada a las Coves. La Vall también ofrece más de diez rutas señalizadas en Wikiloc para explorar el entorno natural, y para los más aventureros, la vía ferrata Sants de la Pedra. Finalmente, el Camí de l’Aigua recorre el municipio uniendo sus dos cascos históricos y barrios, dentro de un proyecto que está transformando y humanizando la ciudad.

Todo este esfuerzo ha sido reconocido en los Premios Turismo Levante-EMV, donde la Vall d’Uixó obtuvo el galardón en la categoría de Turismo Activo Sostenible. La alcaldesa, Tania Baños, recibió el premio de manos de los responsables de Marketing de iryo, Anabel Rodríguez y Sergio Orozco.

Baños se mostró orgullosa de recibir este reconocimiento, que consideró una «recompensa al trabajo de los últimos años». La alcaldesa destacó las acciones impulsadas por la corporación municipal para diversificar y desestacionalizar el turismo, subrayando que «apostamos de forma clara por un modelo de turismo compatible con la sostenibilidad».