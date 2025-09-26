Marina El Portet: Estilo de vida mediterráneo, "a un paseo de ti"

A un paso del casco antiguo de Dénia y con una ubicación privilegiada junto al mar, Marina El Portet es el lugar donde todo sucede. Un puerto con alma urbana, donde puedes disfrutar de un paseo por el centro histórico o de una comida frente al Mediterráneo en cuestión de minutos.

Aquí no hace falta tener barco para disfrutar del mar. Puedes alquilar una embarcación, salir a pescar, bucear, hacer una excursión en catamarán, recorrer la costa en moto de agua o simplemente sentarte a contemplar las vistas con una copa en la mano. Desde desayunos junto al mar hasta un animado tardeo o cenas con música en directo, la oferta gastronómica lo tiene todo. Cada espacio tiene su ambiente, pero todos comparten lo mismo: calidad, cercanía y un estilo relajado.

Marina El Portet es ese sitio al que vas una tarde y terminas quedándote toda la noche. Con el castillo de Dénia como telón de fondo y el mar a tus pies, es el lugar perfecto para desconectar sin salir de la ciudad. Gastronomía, ocio y Mediterráneo, reunidos en un espacio pensado para disfrutar, sin prisas y con todos los sentidos…. «A un paseo de ti». Más información en www.marinaelportet.es.