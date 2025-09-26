Serra: una escapada de naturaleza y tradición para el puente del Pilar

El puente del Pilar es la oportunidad perfecta para hacer una pausa y descubrir destinos cercanos con mucho que ofrecer. A tan solo media hora de València, Serra se alza en pleno corazón de la Sierra Calderona como un refugio de naturaleza, historia y buena gastronomía. Un plan ideal para desconectar del ritmo urbano y dejarse llevar por la calma de la montaña. Serra abre sus puertas como un destino cercano y auténtico, donde cada rincón invita a disfrutar sin prisas.

Recorrer Serra es caminar entre el pasado y el presente. Las rutas que conducen al Castillo o a las antiguas torres de vigilancia como la del Señor, Ermita i Ria son un viaje en el tiempo con vistas que cortan la respiración. Los miradores, como el de Rebalsadors, regalan panorámicas perfectas para capturar con la cámara o, simplemente, para contemplar en silencio después de kilómetros de senderos ascendentes.

El casco urbano conserva el encanto de los pueblos de montaña, con callejuelas de piedra y rincones que invitan a perderse. En cada paseo se percibe la huella de la historia y la esencia mediterránea que Serra ha sabido mantener viva. Para recorrerlo, nada mejor que seguir la ruta de las Esculturas, un itinerario para conocer el patrimonio etnológico y monumental del pueblo. Personajes como la Calderona, el cartujo, el señor de la Vila o la espartera nos esperan.

Sabores que conquistan

Tras una jornada de excursión, la mejor recompensa llega a la mesa. En los restaurantes de Serra se puede disfrutar de platos de toda la vida, arroces a leña o carnes y embutidos a la brasa, siempre acompañados por productos de proximidad y el inconfundible aceite de la Calderona. Los dulces caseros ponen el broche a una experiencia gastronómica que sabe a tradición.

Un destino versátil

Serra es un destino versátil: perfecto para familias que buscan tranquilidad en la naturaleza con rutas accesibles y sencillas, para senderistas que desean rutas más exigentes, para los amantes de la bicicleta de montaña o para quienes simplemente quieren respirar aire puro y reencontrarse con la calma. Además, el municipio ofrece diferentes posibilidades de alojamiento tanto en hoteles como en apartamentos y casas rurales.

En Serra, cada sendero cuenta una historia, cada piedra guarda memoria y cada plato sabe a tradición. Este puente del Pilar, la Sierra Calderona se convierte en el mejor escenario para celebrar nuestras raíces y reencontrarnos con lo auténtico.