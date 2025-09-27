5 destinos ideales para el puente del 9 d’Octubre

¿Playa en otoño? Aunque el calendario hace días que dejó atrás el verano, el buen clima y el sol hacen que nuestras costas sigan derrochando un ambiente envidiable y unas ganas de disfrutar del mar que, sin duda, son contagiosas. Por estas razones, hemos seleccionado de la mano de Hoteles Servigroup, los 5 mejores destinos para este inminente puente de octubre, que todavía brinda la oportunidad de escaparnos a la costa y cargar las pilas antes de que llegue el invierno. ¿Con cuál te quedas?

Benicasim, un clásico de la Costa de Azahar

El Hotel Trinimar ****, situado en primera línea de la Playa de Heliópolis, un lugar para desconectar y a un paso de un sinfín de planes para exprimir el puente / .

En la provincia de Castellón son muchos los destinos que bien merece la pena conocer, pero octubre es el momento ideal para escaparse a Benicasim. Disfrutar de sus kilométricas playas de fina arena, recorrer su barrio de casonas modernistas conocido como el Biarritz valenciano, o pasar la tarde haciendo una excursión a las cercanas cuevas de San José, las cuevas navegables más grandes de toda Europa. ¡Y todo ello sin las aglomeraciones y calores veraniegas!

Si buscas un plan tranquilo en familia, te proponemos el Hotel Trinimar ****, situado en primera línea de la Playa de Heliópolis, un lugar para desconectar y a un paso de un sinfín de planes para exprimir el puente.

La Manga del Mar Menor y sus paisajes únicos en toda España

Tan cerca y a la vez tan desconocida. La Manga del Mar Menor (Murcia) puede considerarse un verdadero prodigio de la naturaleza pues separa dos mares completamente diferentes donde vivir experiencias únicas. El Mediterráneo, ideal para recorrer sus larguísimas playas que se abren al horizonte, y el Mar Menor, donde darse un baño en sus aguas cálidas o disfrutar de atardeceres de película.

El Hotel Galúa **** es el mítico establecimiento de La Manga que ambientó el famoso film La vida sigue igual, de Julio Iglesias / .

Y situado junto al Mediterráneo con acceso directo a la playa se encuentra el Hotel Galúa ****. El mítico establecimiento de La Manga que ambientó el famoso film La vida sigue igual, de Julio Iglesias, y que este año ha estrenado una espectacular piscina infinita que se funde con el mar. Imagínate lo que es amanecer con estas vistas. ¡Un lugar de película!

La Vila Joiosa, una escapada romántica de lo más exclusiva

Si hablamos de escenarios de cine, no podría faltar el Hotel Montíboli. Situado sobre un privilegiado acantilado y con acceso directo a dos calas de postal, este emblemático establecimiento fue el primer hotel de cinco estrellas en toda la provincia de Alicante y hoy, completamente renovado, mantiene esa esencia de glamour y exclusividad de otros tiempos.

El Montíboli ofrece una experiencia de evasión total. Habitaciones equipadas con todo lujo de detalles que se abren al mar, varias piscinas sobre el mar, gimnasio, un espectacular SPA a pie de playa y una oferta gastronómica excepcional que combina la tradición marinera de La Vila Joiosa (Alicante) con toques internacionales usando técnicas de vanguardia. Si buscas un lugar para sorprender a tu pareja o celebrar una ocasión especial, este es el lugar ideal para ti donde escaparte este puente.

Mojácar en familia

Piscina cubierta en primera línea del mar, toboganes acuáticos, espectaculares buffets y todo tipo de servicios al alcance de tu mano es lo que tu familia y tú encontraréis en el Hotel Marina Playa ****, un fantástico hotel familiar, que además es refugio para deportistas durante el invierno, situado en la mejor ubicación de Mojácar (Almería).

El Hotel Marina Playa **** es un fantástico hotel familiar / .

Aunque no querrás salir del hotel, o como mucho de la playa que se extiende frente a él, Mojácar es un destino que ofrece un sinfín de aventuras para disfrutar en esta época del año. Un casco antiguo considerado como uno de los más bonitos de España o los cercanos paisajes del Cabo de Gata y el Desierto de Tabernas son sólo algunos de los planes que podrás disfrutar durante este puente del 9 d’Octubre.

Benidorm siempre es una gran opción

Benidorm es un lugar al que volver una y otra vez. ¡Nunca decepciona! Su ambiente, su alegría y sus infinitas playas son motivos más que suficientes para escaparte un par de días y disfrutar del mar. Benidorm es la capital vacacional del Mediterráneo y eso se nota porque siempre se reserva alguna sorpresa para cualquier tipo de viajero.

Hoteles Servigroup cuenta con 9 hoteles situados en las mejores zonas de Benidorm / .

Hoteles Servigroup cuenta con 9 hoteles situados en las mejores zonas de Benidorm. Cada uno diferente al anterior, con servicios que están pensados especialmente para ti. Pero si hay algo que los distingue es su cuidada gastronomía con deliciosos buffets en los que la calidad de las propuestas está más que garantizada. ¿Te atreves a probarlos? ¡Volverás!

