El mercado de zapatillas Munich con descuento más grande de España vuelve a Valencia con descuentos increíbles

Con la llegada del otoño, regresa a Ruzafa Fashion Week todo un clásico de estas fechas: el Munich Mercat, la cita imprescindible para los amantes del calzado y de la moda, considerado como el mercado más grande de Munich en toda España y con descuentos de hasta un 70%. Desde el próximo viernes 3 de octubre hasta el domingo 12, el local situado en el número 30 de la calle Burriana ampliará su oferta con propuestas que van mucho más de las típicas zapatillas, y que contarán igualmente con precios increíbles y reposiciones diarias de material: bolsos, mochilas, camisetas, cazadoras, sudaderas, calcetines, pantalones, mini balones de fútbol, raquetas de pádel, botellines, paraguas... En total, más de 40.000 unidades que harán las delicias de los aficionados al calzado, el deporte y las prendas de temporada.

Munich es una empresa española fabricante de calzado deportivo de moda, fundada por Luis Berneda en 1939 con el nombre inicial de Berneda. Por aquella época fabricaba calzado para rugby, fútbol sala, balonmano y boxeo, entre otros deportes. En la actualidad, ya con el nombre comercial de Munich, produce cada año más de 850.000 pares de zapatos, el 46% deportivos y el 54% enfocados a la moda. En los últimos tiempos, la firma ha logrado un lugar de privilegio en este ámbito, protagonizando un crecimiento significativo en el mercado interior e internacional. El símbolo de la X, adorno característico, es lo que ha convertido sus zapatos en inconfundibles.

Desde las primeras ediciones, los incondicionales de Munich Mercat han destacado la comodidad de encontrar su marca preferida en un espacio que les permite probarse los modelos, con descuentos significativos y en uno de los lugares más singulares y emblemáticos de la ciudad: una nave de 1600 metros cuadrados en el Ensanche que en 1940 albergaba una agencia de transportes y de la que aún conserva su entrada. El horario de la muestra es de 10 a 21 todos los días, excepto los domingos que se abre una hora más tarde, y es imprescindible reservar cita previa.

Además, Ruzafa Fashion Week continua ofreciendo experiencias paralelas a su propuesta de moda. En esta ocasión, el martes 7 de octubre a las 19 horas, tendrá lugar un taller de cosmética con aceites vegetales y esenciales, donde la experta en cosmética Raquel Cámara (CN Pharma) mostrará a los asistentes cómo elaborar sus propias fórmulas.