Aprovecha este otoño y planifica tu escapada a Bioparc Valencia

Bioparc está de enhorabuena porque acaba de ser reconocido con sendos premios: en España por la vanguardista propuesta de “Ocio con causa” otorgado por la prestigiosa revista Viajar; y el “Travellers’ Choice 2025” de TripAdvisor con el que la plataforma líder de viajes lo sitúa entre el 10% de las atracciones a nivel internacional que obtienen excelentes valoraciones de sus usuarios. Estos galardones son, sin duda, una gran alegría para todo el equipo Bioparc, pero todavía más, una gran satisfacción porque son fruto de hacer realidad una idea que ahora es más necesaria que nunca, acercar la belleza de la naturaleza salvaje a la sociedad para “reconectarla” y movilizar hacia su protección.

Bioparc está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo y que entidades tan importantes muestren que se encuentra en el más alto nivel, hacen que convierta en una visita imprescindible para turistas de todo el mundo y un motivo de orgullo para personas de toda la Comunitat Valenciana que acuden de forma habitual para disfrutar de sus momentos de ocio. Ahora, con la llegada del otoño, los fines de semana y festivos son ideales para hacer planes especiales, escapadas y compartir nuestro tiempo con quienes más queremos. Bioparc se presenta como la mejor opción para hacerlo al aire libre, en plena naturaleza y viviendo experiencias únicas en un entorno incomparable. De esta forma, podemos disfrutar aquí mismo de esta singular propuesta que nos traslada a preciosos paisajes donde habitan exóticos animales.

León y jirafa en la sabana africana de Bioparc Valencia. / Bioparc Valencia

Tras 17 años con las puertas abiertas, Bioparc se encuentra en uno de sus mejores momentos, siendo un auténtico oasis de naturaleza y vida. La misión de Bioparc se ve reforzada con el nacimiento de distintas crías resultado de su compromiso con la preservación de la biodiversidad: desde las más recientes de especies como duiker rojo, dril o damán; a las más conocidas como chimpancés o los elefantes Malik y Makena (de 1 y 2 años respectivamente). A esto se suma la emoción que envuelve a todo el personal de cuidado animal por el avanzado estado de gestación de una de las rinocerontas. Por otra parte, para favorecer al máximo el tiempo de recorrido del parque, hasta el 12 de octubre el horario es de 10h a 19h y a partir del 13 de octubre el cierre será a las 18h.

Actividades y experiencias en Bioparc

Además de toda la fauna que se encuentra en los impresionantes recintos recreados en Bioparc, también se puede disfrutar de una variedad de actividades muy enriquecedoras para personas de todas las edades. Este año Bioparc ha incorporado una experiencia de realidad virtual “La Última Frontera”, que sumerge al público en los fondos abisales, descubriendo las profundidades del océano. Como asistir a un documental en directo es la exhibición educativa “El Ciclo de la Vida” en la que se puede contemplar los comportamientos naturales de aves y mamíferos.

Los encuentros que tienen un gran éxito durante estos meses son sobre murciélagos, “Bat day” y “Bat night”. Éstos van dirigidos al público general a partir de 8 años y además de aprender sobre su biología y su rol en los ecosistemas, los asistentes al “Bat day” construyen cajas refugio para fomentar la presencia de esta especie, y los de la “Bat night” realizan una visita guiada al anochecer por el parque de Cabecera para observar a los murciélagos en su hábitat nocturno. Todo ello aprovechando esta época, en la que estos animales se están preparando para la hibernación. Los próximos serán el 3 y 4 de octubre, completándose con más sesiones durante el mismo mes y también en noviembre. Como siempre, desde Bioparc se recomienda consultar todos los eventos en la web o en la APP.

Para disfrutar de todo lo que ofrece este centro de naturaleza, se aconseja planificar con antelación y obtener distintas ventajas. Por ejemplo, adquiriendo con antelación el Pack ahorro Entrada + Menú, con el que se consigue hasta un 10% de descuento en el importe total. Una alternativa óptima es el Pase Anual B!, para acceder durante un año y aprovechar beneficios como descuentos en las tiendas, restaurantes y la entrada gratuita a los Bioparc de Fuengirola y el Acuario de Gijón. Para las personas que comparten con Bioparc el compromiso con el medio ambiente, es muy interesante saber que con el pase anual B! se contribuye a la protección de la biodiversidad con el “+1€”, que se destina a través de la Fundación Bioparc a proyectos in situ de conservación de especies y sus hábitats.