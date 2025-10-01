Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana llega Tardeo Remember 2000 FEST® el 11 de octubre

La Comunitat Valenciana se prepara para celebrar el 9 d’Octubre con dos grandes encuentros musicales que reunirán a varias generaciones para hacerles cantar y bailar los hits de los 90 y 2000. El auténtico y original Tardeo Remember®, marca registrada y consolidada como el tardeo musical por excelencia, aterriza por primera vez en Torrent el sábado 4 de octubre y regresa a València el sábado 11 de octubre con la tercera edición de su ya emblemático Tardeo Remember 2000 FEST® y tras el éxito del año pasado en La Pérgola.

Ambos eventos prometen ser una experiencia inolvidable en la que varias generaciones compartirán la banda sonora de sus vidas en un ambiente cargado de música, nostalgia y energía. Padres e hijos se reunirán en una cita que une tradición y modernidad con motivo de la festividad de todos los valencianos.

Tardeo Remember® en Torrent – 4 de octubre

On va la gent? Al Remember de Torrent. El Recinto Ágora acogerá por primera vez el auténtico Tardeo Remember®, convirtiéndose en el epicentro de la música remember desde las 17:00 horas. Con un montaje técnico de gran formato, sonido e iluminación de última generación y zona gastronómica, el público podrá disfrutar de artistas referentes de la escena valenciana como Víctor Pérez (The Face / Sonido de Valencia), Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Inma Eyes (Dona Festival / ProDj), Jesús Brisa (Espiral) o Sergi Val (Remember de Les Arts).

El Recinto Ágora se encuentra a escasos metros del Parc Central, con fácil acceso en MetroValencia (estaciones Torrent y Torrent Avinguda – líneas 1, 2 y 7) y mediante el TorrentBus (línea Verde), que conecta directamente con la zona. Para quienes acudan en vehículo privado, el recinto dispone de aparcamiento y parada de taxis cercana, aunque se recomienda el uso del transporte público o el coche compartido para mayor comodidad y sostenibilidad.

Tardeo Remember 2000 FEST® en València – 11 de octubre

Una semana después, la cita se traslada a C/ Eugenia Viñes, 17 (frente a la antigua Ánimas Puerto), donde el Tardeo Remember® 2000 FEST celebrará su tercera edición con un despliegue técnico de primer nivel: sonido profesional, iluminación espectacular, efectos especiales y servicios adaptados para todos los públicos.

El cartel incluirá nombres como Víctor Pérez, Inma Eyes, DJ Joan, Fran Dejota, Jesús Brisa, Jose Cabedo, Bandido feat. Piropo, Batiste, Sergi Val y Raquel Cardona, consolidando el evento como referente nacional e internacional dentro de la música remember.

El recinto ofrece una excelente conexión en transporte público. Varias líneas de la EMT (18, 19, 31, 92, 93 y 98) tienen parada a pocos metros. Asimismo, el MetroValencia (líneas 4 y 6) conecta con las estaciones de Cabanyal y Platja Les Arenes, situadas a escasos minutos a pie. También la línea C6 de Cercanías Renfe acerca a los asistentes hasta la zona del Cabanyal. Para quienes opten por acudir en coche, existen áreas de aparcamiento y parada de taxis en las inmediaciones.

Una experiencia única con motivo del 9 d’Octubre

El auténtico Tardeo Remember® se ha consolidado como un formato original e irrepetible que arrasa en cada ciudad donde se celebra. En esta ocasión, con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ofrece una doble celebración que refuerza a València como ciudad musical y convierte a la Comunitat en epicentro de la cultura remember.

