Más almuerzos y una burger con coca de llanda se unen a La Festa de Casal Viveros

Con más de 70.000 visitantes en sus ediciones anteriores, La Festa se consolida como una cita imprescindible para familias y amigos. Entrada gratuita hasta completar aforo, almuerzos únicos cada mañana y un programa de conciertos y DJs durante todo el día hacen de este festival un plan perfecto para vivir la cultura gastronómica y musical de la ciudad. La propuesta vuelve a contar una vez más con el apoyo de Mahou, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor gastronomía y a la cultura cervecera.

Bocadillos de autor

En esta edición, los almuerzos contarán con propuestas especiales de reconocidos bares y restaurantes. Cal Carrero servirá su Cubano del Carrero (cerdo marinado y asado, jamón cocido, mostaza, pepinillos y queso fundido en pan tostado con mantequilla). La Chata Ultramarinos traerá La Puebla (rabo de toro al chocolate de Rafael Andreu con patatitas, salsa de mostaza vieja y queso manchego). Grupo Gastro Trinquet ofrecerá el Trinqueter (carrillera melosa, confitura de bacon, cebolla crujiente, cacahuetes y salsa de queso de cabra).

Mesón Canela presentará el Kanela Fried Chicken (contramuslo estilo Kentucky, salsa tipo Big Mac, huevos fritos en aceite de oliva, pepinillos, bacon y lechuga). Bajoqueta Bar participará con El Collaret (pollo al ajillo con cacao del collaret y mayonesa casera de miel-mostaza). Barecito Ayuntamiento apostará por la Brascada Joselito (ternera, bechamel casera de jamón Joselito y cebolla caramelizada). Y como novedad, se incorpora Brutto con su bocadillo de puntilla crunchy con mayonesa cítrica, una propuesta fresca y sorprendente para los más atrevidos. Los almuerzos ya pueden reservarse en casalviveros.com

La nueva burger de Fitzgerald & Veneno

En la parte de foodtrucks, además de Mamma Pizza o Puto Café, The Fitzgerald se incorpora a La Festa con una colaboración junto a Veneno. Tras una votación del público entre dos recetas, la ganadora estará disponible en exclusiva en La Festa. La receta incluye pan brioche, burger de vaca de 200 gramos, queso cheddar, bacon crujiente, mantequilla de miso, caramelo de café y un toque especial de crujiente de coca de llanda.

The Fitzgerald se incorpora a La Festa con una hamburguesa con un toque especial de crujiente de coca de llanda. / Mahou

Conciertos y música en directo

La Festa también es música. El viernes 3 de octubre, Carlangas inaugurará el escenario de conciertos a las 21:00. El sábado 4, será el turno de Pol 3.14 a las 20:00. Y el domingo 5, Yambú pondrá ritmo a mediodía con su concierto a las 12:30. Además, el cartel incluye bandas como Cálmese Señora, La Pelona o Andercovers, junto a sesiones de DJs como Music To Take Away, Kid Rizzo o Esta tía es tonta que animarán cada jornada. El horario completo está disponible en las redes sociales oficiales de @casalviveros.

El festival abrirá sus puertas el viernes por la tarde, mientras que el sábado y domingo se celebrará durante todo el día. Cada mañana estará dedicada al esmorzar, y desde mediodía se podrá disfrutar de tapas, foodtrucks y música en vivo, en un ambiente pensado para compartir en familia o con amigos.

La Festa cuenta con el apoyo de Mahou, la cervecera que refuerza su compromiso con la música en directo y con los momentos de encuentro. Una unión que convierte a este festival en una experiencia donde la gastronomía y la cerveza se disfrutan con autenticidad.