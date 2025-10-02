El Primer Corte de la Miel 2025

La miel se ha convertido en la fuente de actividad económica más importante para la población, por lo que esta feria no es solo un homenaje a sus apicultores, también es un punto de encuentro entre apicultores y empresas del sector, por lo que sirve para poner en contacto a la población y a los visitantes con la industria más potente con la que cuenta Ayora a día de hoy.

A día de hoy, Ayora es un importante centro de distribución de miel en Europa y su cooperativa apícola está entre los grandes del sector en el continente europeo.

En su XIV Edición, queda plenamente consolidada como una feria gastronómica, turística y cultural en la que todo el mundo tiene la oportunidad de conocer mejor el mundo de la miel de mano de los propios apicultores de la zona.

Uno de sus principales atractivos es el poder asistir en vivo, a demostraciones de corte de miel, donde los apicultores explican cómo es una colmena por dentro y como trabajan para poder extraer la miel, finalizando con una degustación de miel recién cortada del panal, con la que tanto se endulzan todos los visitantes.

La feria permanecerá abierta durante todo el fin de semana y el visitante podrá deleitarse en los diferentes stands donde podrá degustar y adquirir productos típicos de la comarca como embutidos, quesos, dulces, vinos… y probar los platos más representativos de la gastronomía de este municipio como el gazpacho ayorino.

Esta exposición apícola, gastronómica y comercial viene complementada con una amplia variedad de actividades culturales y lúdicas tanto para los más pequeños de la familia como para los más mayores, como por ej.:

Visitas guiadas: al Poblado Íbero del Castellar de Meca, al Abrigo de Tortosilla, a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y al Castillo.

Espectáculos de calle, conciertos, bailes tradicionales, exposiciones, juegos medievales…

Concurso de mieles y concurso de platos elaborados con miel.

Catas de miel, aceite y cerveza artesana con miel.

Y mucho más…

Ésta feria es, sin duda, uno de los puntos de arranque para más ferias otoñales que reúne a miles de turistas de la comarca y de toda la Comunitat Valenciana.

Ayora es, por lo tanto, el lugar indicado para poder disfrutar de la miel como nunca antes lo hayan hecho.