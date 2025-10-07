Aplazamiento del Tardeo Remember 2000 Fest® Comunitat Valenciana al 1 de noviembre

La organización del Tardeo Remember 2000 Fest® Comunitat Valenciana comunica oficialmente que, debido a las previsiones meteorológicas adversas anunciadas para este fin de semana, el evento se aplaza al sábado 1 de noviembre de 2025, manteniendo la misma ubicación en C/Eugenia Viñes (frente a la explanada de la antigua Ánimas Puerto), así como el mismo horario y cartel.

Esta decisión se ha adoptado de forma responsable, priorizando en todo momento la seguridad, el bienestar y la comodidad del público, artistas y personal técnico, así como para garantizar el correcto desarrollo de la producción técnica y escénica, que requiere condiciones climatológicas adecuadas.

El Tardeo Remember 2000 Fest® Comunitat Valenciana, en su tercera edición, promete ofrecer una experiencia inolvidable con un montaje de gran formato, sonido profesional y un cartel artístico de primer nivel, compuesto por:

Víctor Pérez - The Face (Quart de Poblet)

Vicente Ferrer - Bananas / Homenaje a la Ruta.

Inma Eyes - Dona Festival (Aldaia)

DJ Joan - ProDj

Fran Dejota - Energy Power (Torrent)

Jesús Brisa - Espiral (Ribarroja)

Jose Cabedo - ProDj

Batiste - Manssion

Sergi Val - Remember de Les Arts (Aldaia)

Raquel Cardona - Masía

El evento mantendrá su formato original, con zonas gastronómicas, servicios de barra, merchandising oficial, áreas accesibles, cabina VIP y una cuidada producción técnica que envuelve al público en una atmósfera única, donde la nostalgia y la música se fusionan en un tardeo inolvidable.

Las entradas adquiridas serán válidas automáticamente para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Gracias a su privilegiada ubicación, el recinto ofrece un acceso sencillo y directo mediante transporte público, permitiendo a los asistentes llegar cómodamente desde cualquier punto de la ciudad. Varias líneas de autobús de la EMT, como la 18, 19, 31, 92, 93 y 98, realizan parada muy cerca del recinto, facilitando la llegada desde distintos barrios. Además, en transporte ferroviario, la línea C6 te acerca hasta la zona, y el sistema Metrovalencia, en sus líneas 4 y 6, conecta con estaciones como Cabanyal o Platja Les Arenes, a solo unos minutos a pie del evento.

Para quienes opten por acudir en vehículo propio, el recinto dispone de zona de aparcamiento y parada de taxis en las inmediaciones; no obstante, se recomienda compartir coche con más personas para reducir el impacto ambiental y facilitar la circulación. Esta accesibilidad convierte al evento en una opción cómoda y sostenible para todos los asistentes y la ciudad, contribuyendo a una experiencia agradable desde el trayecto hasta la llegada al recinto

El Tardeo Remember 2000 Fest® agradece la comprensión y el apoyo del público ante esta modificación motivada por causas meteorológicas ajenas a la organización, y reafirma su compromiso con ofrecer un evento de máxima calidad, seguro e inclusivo, que contribuya al dinamismo cultural, musical y turístico de Valencia y de la Comunitat Valenciana.

Más información y novedades en las redes sociales de FOTUR, Tardeo Remember y VP Cultural, así como en la web oficial www.fotur.es.