Tardeo Remember 2000 Fest® el más grande de la Comunitat Valenciana celebra su tercera edición el sábado 1 de noviembre en Valencia

El auténtico y original Tardeo Remember 2000 Fest® Comunitat Valenciana (marca registrada) regresa con una edición muy especial que se celebrará el sábado 1 de noviembre de 2025, en C/ Eugenia Viñes, frente a la explanada de la antigua Ánimas Puerto, València. Inicialmente previsto con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el evento fue aplazado debido a las condiciones meteorológicas, pero mantiene intacto su espíritu festivo y valenciano, celebrando la música y la unión de generaciones con la misma esencia que lo caracteriza y donde se da cita el mejor ambiente.

El público que ya contase con su entrada no deberá realizar ningún trámite, sus entradas seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha.

El Tardeo Remember®, consolidado como el tardeo musical por excelencia, se ha ganado el cariño del público por su energía, su ambiente cargado de emociones y su fórmula única: una cuidada selección de música remember y grandes éxitos de los 90 y 2000, una producción técnica de alto nivel y una atmósfera inigualable que une generaciones en una experiencia compartida. Cada edición logra reunir a padres e hijos en un entorno donde la música se vive con intensidad y emoción.

El cartel artístico de esta tercera edición estará formado por:

Víctor Pérez - The Face / Sonido de Valencia

Vicente Ferrer - Bananas / Homenaje a la Ruta

Inma Eyes - Dona Festival

DJ Joan - ProDj

Fran Dejota - Energy Power

Jesús Brisa - Espiral

Jose Cabedo - ProDj

Batiste - Manssion

Sergi Val - Remember de Les Arts

Raquel Cardona - Masía

El Tardeo comenzará a partir de las 17:00 horas hasta la noche. Las entradas anticipadas, más económicas y con opción de cerveza o refresco, se pueden conseguir a través de Enterticket.es

La producción del festival incluirá un montaje de gran formato, con sonido profesional, iluminación espectacular y efectos visuales que envolverán al público en una experiencia sensorial única. El recinto contará con zona gastronómica, donde se podrá cenar para poder disfrutar de todos los DJs sin necesidad de abandonar el recinto, servicio de barra, merchandising oficial, baños adaptados PMR, área exclusiva para personas con diversidad funcional, servicio sanitario, personal de seguridad y equipo técnico especializado. Además, se habilitará una zona especial DJ Booth (Cabina VIP) que permitirá disfrutar la música de cerca y vivir una conexión directa con los artistas.

Cómo llegar al evento

El recinto ofrece acceso sencillo y sostenible mediante transporte público, con líneas de EMT (18, 19, 31, 92, 93 y 98), Cercanías C6 y Metrovalencia (líneas 4 y 6), además de zonas de aparcamiento y parada de taxis en las inmediaciones. Se recomienda compartir vehículo para reducir el impacto ambiental y facilitar la movilidad.

El Tardeo Remember 2000 Fest® Comunitat Valenciana reúne a público nacional e internacional, promoviendo el turismo y dinamizando la economía local mediante la colaboración con proveedores y servicios de la Comunitat Valenciana. Coincidiendo con la candidatura de València como “Music City”, el festival refuerza su papel como referente musical, cultural y social, contribuyendo al posicionamiento de la ciudad y de la Comunitat como destinos destacados en el ámbito de la música y el entretenimiento.

Una cita imprescindible para quienes quieran revivir la música que marcó una época, en un entorno seguro, festivo e inclusivo, donde bailarás y cantarás todas y cada una de las canciones desde que entres hasta que te marches.

El 2000 Fest es posible gracias a la colaboración del Ajuntament de València, València Innovation Capital, València Music City, Consumo Moderado, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, FOTUR y VP Cultural.

Más información y novedades en las redes sociales de FOTUR, Tardeo Remember y VP Cultural, así como en la web oficial www.fotur.es.