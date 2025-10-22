Trucos, pociones y diversión: así es la Escuela de Hechicería de Bonaire
Olivia Díaz
Este Halloween, Bonaire se transforma en un auténtico mundo de magia y fantasía. Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los más pequeños podrán convertirse en aprendices de brujas y magos en la Escuela de Hechicería de Bonaire, un lugar lleno de sorpresas donde todo puede suceder.
Los niños y niñas podrán crear sus propias pociones terroríficas a base de baba de dragón, esencia de murciélago y otros ingredientes secretos en sus propios calderos, dar vida a monstruos y farolillos mágicos, inventar máscaras encantadas o transformarse en sus personajes favoritos en el Taller Pintacaras.
Además, si vienen disfrazados, podrán participar en el clásico Truco o Trato, donde recibirán cestas repletas de caramelos y muchas sorpresas. ¡No olvides traer tu mejor disfraz!
La diversión continúa con los photocalls más terroríficos, donde las familias podrán hacerse fotos con personajes de carne y hueso míticos de Halloween y llevarse un recuerdo mágico de su visita.
Este Halloween, la magia está en Bonaire… ¿te atreves a descubrirla?
Todas las actividades están disponibles para los miembros del Bonaire Club. Más información en la página web de Bonaire
Programación destacada:
Viernes 31 de octubre
17:00 – 21:00h: Truco o Trato y Taller Pintacaras.
17:00 – 19:00h: Taller Máscaras Encantadas
18:00 – 21:00h: Photocall con personajes terroríficos
19:00 – 21:00h: Taller Murciélagos Guardianes
Sábado 1 de noviembre
12:00 – 14:00h: Taller Monstruos de Globo
16:00 – 18:00h: Taller de Farolillos
16:00 – 20:00h: Truco o Trato y Taller Pintacaras
18:00 – 20:00h: Taller Escuela de Pociones
18:00 – 21:00h: Photocall con personajes terroríficos
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Familia Martínez invierte 150 millones para ampliar Platos Tradicionales y abrir un centro logístico en Torrent
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Billetes gratis de autobús a quienes no tengan un coche para entrar en la Zona de Bajas Emisiones
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana