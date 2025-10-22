Trucos, pociones y diversión: así es la Escuela de Hechicería de Bonaire

Este Halloween, Bonaire se transforma en un auténtico mundo de magia y fantasía. Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los más pequeños podrán convertirse en aprendices de brujas y magos en la Escuela de Hechicería de Bonaire, un lugar lleno de sorpresas donde todo puede suceder.

Los niños y niñas podrán crear sus propias pociones terroríficas a base de baba de dragón, esencia de murciélago y otros ingredientes secretos en sus propios calderos, dar vida a monstruos y farolillos mágicos, inventar máscaras encantadas o transformarse en sus personajes favoritos en el Taller Pintacaras.

Además, si vienen disfrazados, podrán participar en el clásico Truco o Trato, donde recibirán cestas repletas de caramelos y muchas sorpresas. ¡No olvides traer tu mejor disfraz!

La diversión continúa con los photocalls más terroríficos, donde las familias podrán hacerse fotos con personajes de carne y hueso míticos de Halloween y llevarse un recuerdo mágico de su visita.

Este Halloween, la magia está en Bonaire… ¿te atreves a descubrirla?

Todas las actividades están disponibles para los miembros del Bonaire Club. Más información en la página web de Bonaire

Programación destacada:

Viernes 31 de octubre

17:00 – 21:00h: Truco o Trato y Taller Pintacaras.

17:00 – 19:00h: Taller Máscaras Encantadas

18:00 – 21:00h: Photocall con personajes terroríficos

19:00 – 21:00h: Taller Murciélagos Guardianes

Sábado 1 de noviembre

12:00 – 14:00h: Taller Monstruos de Globo

16:00 – 18:00h: Taller de Farolillos

16:00 – 20:00h: Truco o Trato y Taller Pintacaras

18:00 – 20:00h: Taller Escuela de Pociones

18:00 – 21:00h: Photocall con personajes terroríficos