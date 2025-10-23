Vive un Halloween de miedo en Nuevo Centro: conviértete en monstruo y gana premios escalofriantes

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la Plaza Interior del centro comercial será escenario de la original propuesta ‘Transfórmate en un Personaje Terrorífico’. Esta actividad permitirá a los participantes convertirse en monstruos gracias a un sistema de morphing facial personalizado. Se trata de un efecto especial que utiliza la animación más avanzada para transformarte en alguno de los personajes más icónicos de la celebración de Halloween.

Los videos resultantes estarán disponibles a partir del 7 de noviembre en la web del centro comercial (www.nuevocentro.es), y serán proyectados el 7 y 8 de noviembre a las 18 horas en la pantalla gigante de la zona exterior.

Plaza Interior del centro comercial, donde se realizará la actividad. / ED

Viaje gratis a Port Aventura

Aquellos que participen en esta actividad entrarán en el sorteo de un viaje a Port Aventura para dos personas. También se sortearán 6 tarjetas regalo de 50 euros de General Óptica y 10 entradas dobles y 10 descuentos dobles para la Sala Russafa. Los horarios para esta transformación serán el viernes 31 de octubre de 17 a 21 horas, y tanto el sábado 1 como el domingo 2 de noviembre, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas.

Animación infantil de Halloween del año pasado. / ED

Guiñol para los más pequeños

Por otro lado, las Peque Fiestas Halloween traerán consigo funciones especiales de guiñol bajo el nombre ‘The Halloween Puppet Show’.

Las representaciones tendrán lugar el viernes 31 de octubre a las 18:30 horas y el sábado 1 de noviembre a las 12:30 y 18:30 horas en la zona de animación.

Emparejar todas las cartas en el menor tiempo tiene premio. / ED

Juego online

Quienes no puedan asistir al Halloween de Nuevo Centro, también tendrán la oportunidad de disfrutar desde casa, pues el centro comercial ofrece el juego online ‘Memory Halloween Monsters’, accesible a través de su página web del 20 al 31 de octubre.

Quienes logren emparejar todas las cartas del juego en menos tiempo serán los ganadores de cuatro tarjetas regalo de 100 euros. Las bases y más detalles también se encuentran disponibles en la web del centro comercial.