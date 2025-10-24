Celebra un Halloween inmersivo en el Museo Mundo de Ilusiones
Este año, prepárate para vivir una experiencia creativa, sensorial y llena de sorpresas para toda la familia
Olivia Díaz
El próximo 31 de Octubre , 1 y 2 de Noviembre, el Museo Mundo de Ilusiones, en carrer Mestre Clavé 3 (detrás del teatro Olympia), se transforma en un espacio mágico y espeluznante para celebrar Halloween como nunca antes.
Para ello, y para que sus asistentes puedan vivir una experiencia única con grupos reducidos (de máximo 10 personas por turno) han organizado dos turnos especiales. El primero será de 18 a 19 horas, y el segundo de 19 a 20 horas.
Zona 1: Taller de Máscaras
Asimismo, durante el recorrido, los niños y niñas podrán participar en diversas actividades, divididas en cuatro zonas. En la primera de ellas se realizará el Taller de Máscaras, en el que los participantes crearán sus propias máscaras de Halloween usando materiales coloridos, plantillas y mucha creatividad.
Zona 2: Laboratorio Misterioso
En la segunda zona, se ubicará el Laboratorio Misterioso, una sala con luces de colores en la que los pequeños científicos harán slime y se atreverán a explorar las cajas misteriosas con texturas sorprendentes, caramelos escondidos y... ¡arañas de plástico!
Zona 3: Photocall
En la zona tres se localizará el Photocall “Happy Halloween”, que estará decorado con nubes pintadas, letras gigantes y accesorios divertidos para poder tomarse fotos inolvidables.
Zona 4: Realidad Virtual y Juegos
La última de todas las zonas será la sala de Realidad Virtual y Juegos. En ella, sus participantes bailarán al ritmo de “Thriller” de Michael Jackson, jugarán al clásico juego de las sillas y se moverán sin descanso.
Pero esto no es todo. Porque además, cada niño recibirá una bolsa decorada con descuentos para venir a ver el museo y probar las gafas con RV, que podrá aprovechar también para guardar los caramelos y recuerdos que consiga en cada estación.
Y para quien vaya disfrazado, ¡recibirá como regalo la experiencia de la Realidad virtual!
Plazas limitadas
El Museo de las Ilusiones estará totalmente ambientado para que puedas vivir un Halloween de película. No te pierdas esta oportunidad de crear recuerdos inolvidables con tu familia y reserva tu plaza a través del e-mail ilusionesvalencia@gmail.com o del teléfono: 678 160 446
Museo de las Ilusiones
Carrer Mestre Clavé, 3 (detrás del teatro Olympia)
