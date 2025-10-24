Tras un largo e intenso verano, el otoño va tímidamente llegando a la ciudad. Y con él, se acerca una de las fechas más terroríficas del año. La noche de Halloween, el próximo 31 de octubre, es momento de dar rienda suelta a la imaginación, crear los disfraces más originales, jugar a Truco o Trato en familia y hacer planes de lo más divertidos en familia y con amigos.

Para celebrar Halloween como se merece, Aqua Multiespacio ha organizado diversas actividades pensando en los más pequeños de la casa. Así, instalará un aquelarre de brujas desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. Durante el recorrido, los niños y niñas, acompañados por sus familias, se lo pasarán de miedo. Una experiencia terroríficamente divertida. El horario los días 24 y 31 de octubre será de 17 a 21 horas; mientras que el resto de días estará abierto de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Todos los niños que acudan disfrazados a Aqua Multiespacio participarán en Truco o Trato. / ED

Además, las tardes de los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de apertura de los establecimientos y desde las 17 horas, todos los niños y niñas que vayan disfrazados podrán participar en un fantástico Truco o Trato y recoger sus chuches —hasta que se agoten— en los locales colaboradores, que estarán marcados con una pegatina en su puerta. Por último, LEGO Fan Factory tendrá actividades especiales durante esos días. Más información y horarios en la página web de Aqua Multiespacio.

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio. / ED

Nuevas aperturas

Más allá de Halloween, el otoño se vive en Aqua Multiespacio de forma muy especial. El centro comercial se está preparando para convertir el cambio de estación en un viaje apasionante, y sus tiendas de moda ya están llenas de las últimas tendencias.

Durante el último año el centro ha experimentado varias reaperturas llevando a sus locales la mejor imagen, ampliando espacios y continuando en la línea de evolución constante que nos tiene acostumbrados. A las reformas integrales de Oysho, Women`Secret, Stradivarius o Massimo Dutti, este año se unieron la apertura del restaurante Saona, que lleva en su ADN el amor por el Mediterráneo y que pretende homenajear el estilo de vida mediterráneo a través de un equipo de buena gente que busca complacer al cliente y hacerle sentir a gusto siempre; y el local Moment Bubble Tea, especializado en la oferta de té con burbujas, y muy popular por sus combinaciones de gofres y smoothies.