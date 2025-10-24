Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio

El centro comercial en València instala un aquelarre de brujas y organiza un Truco o Trato por las tiendas para los niños y niñas con los disfraces más originales

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio.

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio. / ED

Olivia Díaz

València

Tras un largo e intenso verano, el otoño va tímidamente llegando a la ciudad. Y con él, se acerca una de las fechas más terroríficas del año. La noche de Halloween, el próximo 31 de octubre, es momento de dar rienda suelta a la imaginación, crear los disfraces más originales, jugar a Truco o Trato en familia y hacer planes de lo más divertidos en familia y con amigos.

Para celebrar Halloween como se merece, Aqua Multiespacio ha organizado diversas actividades pensando en los más pequeños de la casa. Así, instalará un aquelarre de brujas desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. Durante el recorrido, los niños y niñas, acompañados por sus familias, se lo pasarán de miedo. Una experiencia terroríficamente divertida. El horario los días 24 y 31 de octubre será de 17 a 21 horas; mientras que el resto de días estará abierto de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Todos los niños que acudan disfrazados a Aqua Multiespacio participarán en Truco o Trato.

Todos los niños que acudan disfrazados a Aqua Multiespacio participarán en Truco o Trato. / ED

Además, las tardes de los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de apertura de los establecimientos y desde las 17 horas, todos los niños y niñas que vayan disfrazados podrán participar en un fantástico Truco o Trato y recoger sus chuches —hasta que se agoten— en los locales colaboradores, que estarán marcados con una pegatina en su puerta. Por último, LEGO Fan Factory tendrá actividades especiales durante esos días. Más información y horarios en la página web de Aqua Multiespacio.

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio.

Vive un Halloween terroríficamente divertido en Aqua Multiespacio. / ED

Nuevas aperturas

Más allá de Halloween, el otoño se vive en Aqua Multiespacio de forma muy especial. El centro comercial se está preparando para convertir el cambio de estación en un viaje apasionante, y sus tiendas de moda ya están llenas de las últimas tendencias.

Durante el último año el centro ha experimentado varias reaperturas llevando a sus locales la mejor imagen, ampliando espacios y continuando en la línea de evolución constante que nos tiene acostumbrados. A las reformas integrales de Oysho, Women`Secret, Stradivarius o Massimo Dutti, este año se unieron la apertura del restaurante Saona, que lleva en su ADN el amor por el Mediterráneo y que pretende homenajear el estilo de vida mediterráneo a través de un equipo de buena gente que busca complacer al cliente y hacerle sentir a gusto siempre; y el local Moment Bubble Tea, especializado en la oferta de té con burbujas, y muy popular por sus combinaciones de gofres y smoothies.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  2. Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
  3. Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
  4. De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
  5. Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
  6. El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
  7. Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
  8. Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna

El Gobierno distingue a 36 policías de Cullera por su labor durante la dana

El Gobierno distingue a 36 policías de Cullera por su labor durante la dana

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La ultraderecha criminalizó el trabajo de las entidades sociales tras la dana"

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La ultraderecha criminalizó el trabajo de las entidades sociales tras la dana"

Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: "La turismofobia no funciona"

Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: "La turismofobia no funciona"

Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó

Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

Compromís atribuye a un "lapsus de expresión" la afirmación sobre el "inventado" carrer de la pilota de Ontinyent

Compromís atribuye a un "lapsus de expresión" la afirmación sobre el "inventado" carrer de la pilota de Ontinyent

Culpan del segundo 'basurazo' en Morvedre a la "mala gestión" en el consorcio

Culpan del segundo 'basurazo' en Morvedre a la "mala gestión" en el consorcio
Tracking Pixel Contents