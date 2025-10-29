La Industria de la Felicidad llega a Cocentaina: Fotur impulsa el ocio responsable en la Fira 2025

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (Fotur) participará en la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025, uno de los eventos más antiguos y reconocidos del calendario festivo valenciano que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre en la localidad alicantina.

En esta ocasión, Fotur será uno de los protagonistas del domingo 2 de noviembre, participando de 12:00 a 14:00 horas en el Espai Gastronòmic de la feria con una propuesta que combina música y tradición. DjJoan (ProDj CV) será el encargado de amenizar la jornada con una cuidada selección musical que creará un ambiente festivo y familiar. Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de coctelería inteligente, una experiencia refrescante y creativa pensada para todos los públicos y edades, que promueve el consumo responsable y la innovación dentro del sector del ocio y la hostelería.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputació de València y València Turisme, reforzando el compromiso conjunto por impulsar la cultura, el turismo gastronómico y el ocio sostenible en la Comunitat Valenciana.

Desde Fotur invitamos a todos los vecinos y vecinas de Cocentaina, así como a visitantes de las comarcas cercanas, a acercarse al Espai Gastronòmic el domingo 2 de noviembre para disfrutar de música, sabor y felicidad en la Fira de Tots Sants 2025.

Con esta participación, Fotur (La Industria de la Felicidad) consolida su papel como dinamizador del ocio responsable y del turismo festivo en la Comunitat Valenciana, ofreciendo experiencias que unen música, cultura y convivencia.

Más información y próximas fechas en www.fotur.es, La Industria de la Felicidad.