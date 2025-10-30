Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Secret Market: el mayor mercado efímero de marcas de ropa de Valencia regresa con descuentos de hasta un 70%

El Secret Market abrirá sus puertas del 31 de octubre al 9 de noviembre.

El Secret Market abrirá sus puertas del 31 de octubre al 9 de noviembre. / ED

Olivia Díaz

La próxima semana, Ruzafa Fashion Week repetirá una fórmula que ha cosechado un gran éxito en anteriores ediciones: unir su habitual propuesta de moda con una muestra de inventos valencianos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre, el local de la calle Burriana 30 abre sus puertas para albergar el Secret Market, considerado el mayor mercado efímero de marcas de ropa de Valencia con espectaculares descuentos de hasta el 70%, pero también contará, por quinto año consecutivo, con su particular homenaje al Día Mundial del Inventor, adelantando su celebración del 9 de noviembre (fecha oficial) al jueves 6.

El Día Mundial del Inventor se celebra en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado (una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones, y la solicitud de patente de lo que hoy conocemos como wifi). Este sistema revolucionario estaba basado en las 88 teclas de un piano y era capaz de evitar las escuchas del enemigo. 

De este modo, mientras el interior del emblemático recinto de L’Eixample se viste de moda con marcas como Duuo shoes (el calzado sostenible de Munich), Sita Murt, SKFK, US Polo, Rains, Replay, García o Thinking Mu, entre otras, la espectacular terraza albergará propuestas tan interesantes e innovadoras como catador de vino sin intervención humana, un dispositivo para la diabetes, una mesa que nunca cojea, una boya marina que envía información o una crema de arroz para la cara. Una reunión muy especial de mentes creativas establecidas en nuestra comunidad, que tendrá lugar el 6 de noviembre a las 19 horas dentro del marco del Secret Market de Ruzafa Fashion Week.

Además de ropa, los visitantes podrán acceder a calzado, accesorios y complementos de moda que siguen la filosofía de un consumo responsable. Y no solo eso: la gran novedad de esta edición será un espacio dedicado al hogar y la decoración, a cargo de la marca Parentesi Quadra. Secret Market abrirá sus puertas de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas, y los domingos de 11:00 a 21:00 horas.

