Aprovecha en noviembre los BIOdías y disfruta Bioparc Valencia con una promoción exclusiva

Bioparc Valencia se viste de otoño con un paisaje que invita a perderse entre los colores cálidos, la brisa suave y el sonido de la naturaleza. En esta época del año, el parque de naturaleza se convierte en un lugar perfecto para vivir una experiencia única de conexión con el mundo salvaje. Y lo hace, además, con una propuesta especial que une ocio y concienciación: durante el mes de noviembre, la promoción BIOdías ofrece todas las entradas al precio infantil para quienes las adquieran online, al menos, el día anterior a la visita. La mejor oportunidad para disfrutar Bioparc en uno de los momentos más bonitos del año.

Al recorrer Bioparc, el visitante siente que se adentra en una pequeña porción de la vida indómita. Las recreaciones de los hábitats naturales —desde la sabana hasta la isla de Madagascar— ofrecen una vivencia inmersiva en la que animales, vegetación y paisaje conviven en equilibrio. Esta fidelidad al entorno, con la técnica de la zooinmersión, es lo que convierte en un nuevo concepto de parque de animales: un espacio de conservación, divulgación, aprendizaje y emoción, donde cada visita contribuye a proteger la biodiversidad del planeta.

Un otoño lleno de vida: nuevos nacimientos y grandes esperanzas

Este periodo del año en Bioparc Valencia está marcado por la vida y la esperanza. Las familias de animales continúan con su desarrollo, las crías exploran su entorno y el público puede ser testigo de instantes únicos. Entre las imágenes más entrañables, destacan “los elefantitos”, Malik de 1 año y Makena que este domingo 9 de noviembre cumplirá 3 años y el equipo encargado de sus cuidados ha preparado una celebración a las 10.30h. Ambos sorprenden con su energía y curiosidad, al recorrer los impresionantes recintos exteriores e incluso observar al más pequeño jugando y chapoteando en el lago junto a su madre y el resto de la manada. Cabe recordar una vez más que estos nacimientos representan la esperanza para esta especie en grave peligro de extinción y que se producen dentro de la participación de Bìoparc en un centenar de proyectos internacionales de conservación de especies amenazadas.

Malik y Makena, crías de elefante en la sabana de Bioparc Valencia. / Bioparc

También emociona la evolución de Ekon, el joven chimpancé nacido en febrero, que tras meses de intensos cuidados y un delicado proceso de reintegración en su grupo que todavía continúa, ha comenzado a salir al recinto exterior junto a distintos integrantes de la familia. Su historia es una muestra del esfuerzo y la dedicación de profesionales en primatología que trabajan día a día para garantizar el bienestar de cada individuo y favorecer los comportamientos naturales de la especie.

Y mientras estas crías crecen y se desarrollan, todo Bioparc vive con emoción el inminente primer parto de un rinoceronte blanco, lo que supone un hito en el parque valenciano de conservación de animales y el personal técnico que se encarga de su cuidado vela por cada detalle, especialmente al tratarse de una madre primeriza. El grupo de rinocerontes de Bioparc también forma parte del programa de preservación que trabaja para garantizar la supervivencia de esta especie incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un día completo de ocio con causa

Para disfrutar al máximo la experiencia, el parque propone distintas modalidades adaptadas a cada circunstancia. Entre ellas destaca el Pase Anual B!, especialmente valorado por las familias, que permite acceder durante todo un año y disfrutar de ventajas exclusivas como descuentos en restauración y tienda, además de una entrada gratuita a los Bioparc de Fuengirola y el Acuario de Gijón. Este pase incluye una aportación solidaria de 1 € a la Fundación Bioparc, destinada a proyectos de protección de especies en peligro de extinción.

Para quienes deseen pasar una jornada completa, el Pack Ahorro Entrada + Menú es la elección perfecta. Inspirado en la esencia de “Memorias de África”, permite disfrutar de una completa comida en el restaurante Samburu, con espectaculares vistas a la sabana y una oferta gastronómica adecuada a todos los gustos. Esta opción está disponible exclusivamente a través de la web y debe adquirirse de forma anticipada, al menos, el día anterior a la visita.

Cuatro rinocerontes en la sabana de Bioparc Valencia. / Bioparc

Descubrir Bioparc va más allá de la observación de animales. Su filosofía de ocio con causa combina diversión y concienciación ambiental, ofreciendo actividades que invitan a conocer, respetar y proteger la vida salvaje. Para disfrutar de todas ellas, siempre se recomienda consultar los horarios en la web o la APP, y “no perderse” propuestas tan exitosas y reconocidas como “El ciclo de la vida”, un auténtico “documental en directo” o las rutas guiadas “Explora”, que desvelan curiosidades de cada hábitat. Además, la innovadora experiencia de realidad virtual “La Última Frontera” permite sumergirse en los fondos marinos para impresionarse con la sorprendente fauna oceánica. Por otro lado, llega la última oportunidad del año para acercarse al mundo de los murciélagos y literalmente alucinar con sus superpoderes. El “Bat Day” (los sábados 8 y 22 de noviembre y 13 de diciembre) ofrece una sesión educativa seguida de la oportunidad de construir una caja-refugio para murciélagos urbanos o fisurícolas.

Bioparc consolida así su propuesta de ocio responsable, donde cada visita se convierte en una oportunidad para disfrutar, aprender y conectar con la naturaleza.