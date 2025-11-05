Saler celebra sus 30 años con el mural más grande de la Comunitat Valenciana y una nueva plaza para la ciudad

El Centro Comercial Saler cumple 30 años y lo celebra reafirmando su compromiso con Valencia: con una nueva plaza exterior pensada para el disfrute de los vecinos y con el mural urbano más grande de la Comunitat Valenciana, una obra que transformará su fachada sur en un homenaje a la ciudad.

Ubicado frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Saler ha sido desde 1995 un punto de encuentro para generaciones de valencianos. Hoy, tres décadas después, sigue apostando por la ciudad que lo vio nacer, renovando sus espacios y su vínculo con el entorno urbano. “Queremos que esta plaza sea un espacio vivo para los vecinos, pero también una muestra clara de nuestro compromiso con la cultura valenciana”, explica Isabel Picazo, gerente del centro. “Apostamos por el arte local como forma de conectar con la ciudad y de devolverle parte de lo que nos ha dado durante estos 30 años”.

Isabel Picazo, gerente del Centro Comercial Saler. / Centro Comercial Saler

El mural más grande de la Comunitat Valenciana diseñado por Julieta XLF

La nueva Plaza Sur se convertirá en un espacio abierto, cultural y social, diseñado para reforzar el papel de Saler como centro neurálgico de la ciudad. Y lo hará con arte a gran escala: más de 1.300 metros cuadrados de mural que llenarán de color la fachada sur del edificio. La intervención artística ha sido diseñada por Julieta XLF, una de las figuras más destacadas del arte urbano valenciano, seleccionada tras un concurso abierto a creadores locales. Su obra simboliza la conexión entre pasado y futuro, tradición y modernidad.

Durante estos 30 años, Saler ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Reformas integrales, una oferta comercial y gastronómica en constante crecimiento, y un firme compromiso con la sostenibilidad y la cultura local han marcado su trayectoria. Su implicación con la ciudad se refleja también en momentos clave del calendario valenciano: cada año acoge una exposición de trajes falleros que acerca la fiesta a todos los públicos, y participa en campañas solidarias como la donación de sangre con el lema “Dona con Saler”. “Somos el centro comercial de los valencianos. Formamos parte de su vida cotidiana, de sus recuerdos, de sus planes de ocio y también de su identidad urbana”, concluye Picazo.

Saler no solo celebra un aniversario: celebra tres décadas de convivencia con Valencia. Y lo hace mirando al futuro, con una plaza abierta a todos y un mural que convierte su fachada en un nuevo símbolo de la ciudad.