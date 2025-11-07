Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotur participa este fin de semana en la Fira de les Comarques con degustaciones y actuaciones musicales

La federación refuerza su compromiso con el ocio responsable y la promoción turística participando del 7 al 9 de noviembre en la Fira de les Comarques, junto a la Diputación de València y València Turisme

Fotur parcipa en la Fira de les Comarques.

Fotur parcipa en la Fira de les Comarques.

Olivia Díaz

La Fira de les Comarques regresa del 7 al 9 de noviembre a los Jardines del Real-Viveros de Valencia, consolidándose como La Feria de Turismo de referencia en la provincia de Valencia. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán descubrir la oferta turística, cultural y gastronómica de los municipios valencianos en un ambiente festivo y familiar.

En esta edición, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) participa activamente en el evento con un completo programa de degustaciones, coctelería inteligente y actuaciones musicales. Su presencia en la feria cuenta con el patrocinio de la Diputación de València y València Turisme, en el marco de su compromiso conjunto por promover un ocio responsable y una oferta turística de calidad.

Programación de Fotur en la Fira de les Comarques 2025

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

De 17:00 a 20:00 H

  • Degustación de cócteles inteligentes en la caseta de FOTUR.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

De 10:00 a 14:00 H

  • Degustación de horchata y fartons, productos emblemáticos de la gastronomía valenciana.

De 16:00 a 20:00 H

  • Degustación de cócteles inteligentes en la caseta FOTUR.
  • A las 18:30 h., exhibición especial de coctelería inteligente en la zona de Show Cooking.
  • De 18:30 a 20:00 h., actuación del DJ Pedro Rosello, aportando el toque musical que caracteriza las actividades de ocio responsable promovidas por FOTUR.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

De 10:00 a 14:00 h.

  • Degustación de zumo de naranja natural en la caseta Fotur.

De 16:00 a 20:00 h.

  • Cierre de la feria con una última sesión de cócteles inteligentes.

Así, Fotur, con el respaldo de la Diputación de València y València Turisme, vuelve a situar el ocio valenciano en el centro de la experiencia turística, apostando por un futuro en el que disfrutar y cuidar de nuestro entorno vayan siempre de la mano.

Más información de próximas fechas en las redes sociales de Fotur o en su página web www.fotur.es, La Industria de la Felicidad.

