Fotur participa este fin de semana en la Fira de les Comarques con degustaciones y actuaciones musicales
La federación refuerza su compromiso con el ocio responsable y la promoción turística participando del 7 al 9 de noviembre en la Fira de les Comarques, junto a la Diputación de València y València Turisme
Olivia Díaz
La Fira de les Comarques regresa del 7 al 9 de noviembre a los Jardines del Real-Viveros de Valencia, consolidándose como La Feria de Turismo de referencia en la provincia de Valencia. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán descubrir la oferta turística, cultural y gastronómica de los municipios valencianos en un ambiente festivo y familiar.
En esta edición, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) participa activamente en el evento con un completo programa de degustaciones, coctelería inteligente y actuaciones musicales. Su presencia en la feria cuenta con el patrocinio de la Diputación de València y València Turisme, en el marco de su compromiso conjunto por promover un ocio responsable y una oferta turística de calidad.
Programación de Fotur en la Fira de les Comarques 2025
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
De 17:00 a 20:00 H
- Degustación de cócteles inteligentes en la caseta de FOTUR.
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
De 10:00 a 14:00 H
- Degustación de horchata y fartons, productos emblemáticos de la gastronomía valenciana.
De 16:00 a 20:00 H
- Degustación de cócteles inteligentes en la caseta FOTUR.
- A las 18:30 h., exhibición especial de coctelería inteligente en la zona de Show Cooking.
- De 18:30 a 20:00 h., actuación del DJ Pedro Rosello, aportando el toque musical que caracteriza las actividades de ocio responsable promovidas por FOTUR.
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h.
- Degustación de zumo de naranja natural en la caseta Fotur.
De 16:00 a 20:00 h.
- Cierre de la feria con una última sesión de cócteles inteligentes.
Así, Fotur, con el respaldo de la Diputación de València y València Turisme, vuelve a situar el ocio valenciano en el centro de la experiencia turística, apostando por un futuro en el que disfrutar y cuidar de nuestro entorno vayan siempre de la mano.
Más información de próximas fechas en las redes sociales de Fotur o en su página web www.fotur.es, La Industria de la Felicidad.
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Una mujer muere atropellada por un camión en València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
- Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones