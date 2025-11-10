La Fira de Tots Sants 2025 de Cocentaina cierra con éxito de ventas y una afluencia de 486.616 visitantes

La Fira de Tots Sants de Cocentaina ha celebrado su 679ª edición con una afluencia que ha superado las expectativas, alcanzando más de 486.000 visitantes en tan solo tres días de actividad. Este año, la Fira ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes eventos de la Comunitat Valenciana, con una alta ocupación y una percepción muy positiva por parte de los expositores y de los visitantes.

Los momentos de máxima afluencia se registraron el sábado por la tarde, alrededor de las 19h, y el domingo al mediodía. Por días, el jueves 30 de octubre pasaron por Cocentaina 86.223 personas, el viernes 31, día de la inauguración, un total de 126.455 personas, el sábado se registraron 137.022 visitantes, y el domingo 2 de noviembre la cifra alcanzó las 136.916 personas. Cabe destacar que el viernes fue festivo solo en la villa comtal, por lo que se puede decir que los días completos de Fira y a pleno rendimiento fueron solo el sábado y el domingo. En cuanto a los accesos al municipio, la entrada este del pueblo (Benilloba) fue la que registró más tráfico. En total, más de 137.315 vehículos llegaron a Cocentaina durante estos días.

Por otro lado, la percepción de los expositores respecto al volumen de negocio ha sido muy positiva, destacando la recuperación de los niveles de 2022, después del episodio de viento de 2023 que marcó la edición de aquel año, obligando a cerrar la Fira durante toda una jornada. Además, algunos sectores como la alimentación han registrado ventas históricas, destacando especialmente el sábado por la noche, cuando se alcanzó la mejor venta de la historia en el sector gastronómico. Estos datos confirman el éxito de la edición de este año, que ha demostrado una gran vitalidad tras el impacto de los dos años anteriores.

En relación con la seguridad, las incidencias han sido mínimas y sin ningún hecho destacable, con 230 registros por parte de la Policía Local y 21 atenciones sanitarias realizadas. Las operaciones de montaje y desmontaje también han transcurrido con normalidad, completándose el desmontaje el lunes 3 de noviembre sin incidentes importantes, permitiendo una circulación fluida por el municipio desde la misma jornada.

Según la concejala de Fira, Marcela Richart, “este año hemos logrado que la Fira vuelva a superar las expectativas, recuperando la máxima afluencia y consolidando una feria que, a pesar de su breve duración, ha estado llena de momentos intensos y de gran éxito. La calidad de los expositores y la afluencia constante de público han sido la clave de un éxito rotundo.”

Con estos datos, la Fira de Tots Sants 2025 reafirma su papel como motor económico y turístico para la Comunitat Valenciana, consolidándose no solo como un referente comercial sino también como una fiesta de convivencia, cultura y tradición para todos los públicos. Cocentaina sigue siendo, un año más, uno de los lugares de encuentro más importantes del calendario de ferias a nivel nacional.