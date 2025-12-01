El Aniversario de Fotur y la III edición de los Premios Turismo reúne a la industria turística

La Federación de Ocio, Festivales, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR) celebra su Aniversario y la III Edición de los Premios Turismo el próximo lunes 15 de diciembre, coincidiendo con las actividades del Día Mundial del Turismo.

La gala comenzará en el Palau Alameda, uno de los espacios más emblemáticos de Valencia, donde a partir de las 18:30 horas se recibirá a los invitados en el photocall para dar paso, a las 19:00 horas, a la gala. El evento contará además con un cóctel de pie pensado para favorecer la interacción profesional y el networking entre los asistentes.

Este año, el evento reunirá a destacadas personalidades de los sectores turístico, cultural, gastronómico, de festivales y del ocio. El objetivo es reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido de forma decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del turismo y del ocio como motores económicos, sociales y culturales de la Comunitat Valenciana.

El acto será presentado por Maje Martínez y contará con la actuación del valenciano Carlos Higes, que fue representante de Eurovisión Junior y semifinalista de La Voz Kids, y los sketches del monologuista Rúben García. Además de photocall y animación, habrá diferentes sorpresas, entre ellas la entrega de un premio especial a una persona del público, que hará aún más emocionante la velada.

Hasta la fecha, han confirmado su asistencia diversas autoridades y representantes del sector, a la espera aún de nuevas confirmaciones, entre ellos: Marian Cano, Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; María De Los Llanos Massó Linares, Presidenta de las Cortes Valenciana; Paula Llobet, Concejala Delegada de Turismo del Ayuntamiento de València; Amparo Folgado, Diputada de Gobierno Abierto e Integridad Institucional; Stephane Soriano Gómez, Director General de Diversidad en la Generalitat Valenciana; José Salvador Tárrega, Director General de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana; Jesús Mora, AVACU; María José Broseta, Presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València; Federico Fuster, Presidente de HOSBEC; Javier Vallés, Director General de SH Hoteles; Israel Martínez, Director General de Turismo de la Generalitat Valenciana; José Manuel Camarero Benítez, Secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana; Maribel Sáez, Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana; Vicente Ripoll, Director General del IVAJ; Cintia Poveda, Subdirectora General del IVAJ; Isaura Navarro, Diputada de Compromís; Sergio Terol, Presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana; Javier Ismael Mateo, Concejal del Ayuntamiento de Valencia; y Marisol Conde Fernandez Comisaria Jefa de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana.

Entre los colaboradores se encuentran Coca-Cola, Bodegas Gandía, Dicoval y Heineken. Los premios serán realizados por Pitiminís, empresa de arte valenciano.

Con esta iniciativa, la patronal FOTUR y Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y Visit Valencia, reafirma su papel como federación pionera y referente en la promoción del turismo y el ocio, reforzando su compromiso con la visibilización y el impulso del sector. En este sentido, Víctor Pérez, presidente de FOTUR, ha subrayado que este acto se ha convertido en la cita más importante para el sector turístico y del ocio de la Comunitat Valenciana.

Más información en las redes sociales y la página web de FOTUR, La Industria de la Felicidad www.fotur.es