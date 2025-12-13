Coves de Sant Josep, perfectas per descubrir la magia de las fiestas

La Navidad es una de las mejores épocas del año para visitar la Vall d’Uixó y disfrutar de les Coves de Sant Josep, el principal atractivo turístico del municipio y un plan perfecto para vivir en familia. El río subterráneo más largo de Europa se transforma en estas fechas en un escenario ideal que combinar naturaleza, patrimonio y experiencia navideña. Les Coves de Sant Josep ofrecen a sus visitantes un paseo tranquilo en barco por un río espectacular. El viaje es de 800 metros por agua y 250 metros a pie, en un total de 40 minutos a 20 grados de temperatura constante durante todo el año.

Toda una experiencia

Desde les Coves sale una importante red de senderos por las montañas que las envuelven. Es una oportunidad perfecta para adentrarse por los caminos y descubrir un patrimonio compuesto por restos de fortificaciones y trincheras del bando republicano construidas en plena Guerra Civil Española. Puedes adentrarte en todo el corazón de la Sierra de Espadán. Pero no queda todo ahí, porque para los amantes del Kayak, les coves ofrecen pasar por dentro haciendo este deporte mientras se practica la espeleología, una actividad que permite descubrir un mundo subterráneo «lleno de belleza y misterio».

Programación Navideña

Del 18 de diciembre al 4 de enero, toda la ciudad se llena de propuestas para los más pequeños con Festivall: juegos gigantes, hinchables, talleres y espectáculos infantiles que llevan la magia del Nadal a cada barrio. Una programación pensada para disfrutar en familia, en distintas ubicaciones durante todas las navidades.

El 21 de diciembre, el espíritu navideño llega también al Paraje de Sant Josep con una fiesta especial: Papá Noel, Mamá Noel y los elfos visitarán Sant Josep para recoger cartas, acompañados de música en directo en la terraza de la cafetería Ca Cova.

Los días 3 y 4 de enero, les Coves de Sant Josep celebran la tradicional campaña de niños y niñas gratis, una oportunidad perfecta para que las familias descubran juntas este tesoro natural (es imprescindible realizar reserva online). Además, el 4 de enero, los pajes reales estarán también en el paraje recogiendo las últimas cartas para los Reyes Magos.

Paseo de los Reyes Magos. / A. V. U.

Como uno de los momentos más esperados de la Navidad, el 5 de enero tendrá lugar el desembarco de los Reyes Magos desde el interior de les Coves de Sant Josep, un acto único en toda la Comunitat Valenciana. Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán así su recorrido por la ciudad acompañados de animación infantil y batucada hasta la salida del paraje.

Un año más, la Vall d’Uixó convierte su entorno natural más emblemático en un escenario navideño incomparable, ofreciendo una experiencia de turismo familiar única. El recorrido en barca por sus aguas tranquilas y galerías milenarias ofrece una experiencia sensorial mágica, apta para todas las edades. Sus formaciones rocosas, la iluminación ambiental y la temperatura constante durante todo el año convierten la visita en un plan perfecto en cualquier estación, y especialmente en Navidad, cuando el paraje bulle de actividad.