La Navidad vuelve a Nuevo Centro con momentos llenos de magia, música y solidaridad

La Navidad se vive con especial intensidad e ilusión en Nuevo Centro, con una programación navideña completa: actividades para niños y niñas, propuestas culturales, encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, conciertos gratuitos y acciones solidarias convierten al centro comercial en un referente para quienes buscan planes de Navidad en la ciudad.

Además, las instalaciones cuentan con un belén de 27 metros cuadrados de la Asociación de Belenistas de Valencia. En él se pueden ver escenas de la vida cotidiana de hace 2.000 años y es, como siempre, una de las visitas más esperadas de estas fiestas. Se puede visitar hasta el 5 de enero en la Casa de la Navidad de Nuevo Centro.

Creatividad infantil para celebrar la Navidad

Un año más, Nuevo Centro convoca su Concurso de Christmas Online dirigido a estudiantes de primaria, que podrán inscribirse del 27 de noviembre al 14 de diciembre a través de la página web oficial. Los ganadores recibirán tarjetas regalo y entradas para el Circo Wonderland.

“Métele un Gol a la Pobreza”

Pero no todo es celebrar, ya que las fiestas siempre pueden tener un espíritu solidario y desde Nuevo Centro lo saben. Este año se celebra la 21ª edición de la campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos “Métele un Gol a la Pobreza”, del 16 al 23 de diciembre. Esta está organizada por IVAPEC y apoyada por entidades como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, El Corte Inglés y diversas asociaciones sociales, beneficiará a SosDANA, YMCA Valencia, Todos con Valencia, Fundación Iniciativa Social, Afectados DANA Valencia y Valencia Acoge.

Regreso del Gran Circo Wonderland

El Circo Wonderland, un clásico de la Navidad en Nuevo Centro, regresa un año más con su tradicional promoción “Gira la Ruleta y Gana”, que permite conseguir invitaciones para asistir al espectáculo.

La campaña se desarrolla del 5 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 y se ha convertido en una de las acciones más esperadas por las familias valencianas durante estas fechas. Para conseguir más información se puede visitar la web oficial de Nuevo Centro.

Para los más pequeños: Papá Noel, cuentacuentos y la visita de los Reyes Magos

Los pequeños y pequeñas de la casa podrán sentirse como niños en Nuevo Centro. Papá Noel regresa del 5 al 24 de diciembre para hacerse fotografías con todas las familias que se acerquen, de manera completamente gratuita y con posibilidad de descargarlas online a través de un código personal.

También habrá un Cuentacuentos Navideño del 26 de diciembre al 5 de enero, tras la visita de Papá Noel, donde la fantasía llenará los corazones de los niños y niñas durante las vacaciones escolares.

Por último, sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán Nuevo Centro del 26 de diciembre al 5 de enero, para que los pequeños de la casa les entreguen sus deseos y se lleven una fotografía gratuita como recuerdo. El 1 de enero, con motivo de Año Nuevo, tanto el cuentacuentos como la visita de los Reyes Magos permanecerán cerradas.

Una Navidad Musical

La música es otra de las sorpresas que nos trae Nuevo Centro estas Navidades. El centro comercial reúne una programación variada que incluye pianistas, coros, jazz, gospel, mariachis, danza africana, espectáculos familiares y actuaciones especiales.

Las fechas destacadas incluyen actuaciones de pianistas del 6 al 31 de diciembre y del 2 al 5 de enero, además de festival de coros entre el 16 y el 23 de diciembre y propuestas especiales del 26 de diciembre al 4 de enero.

Parking gratis durante toda la programación navideña

Del 24 de noviembre al 11 de enero, Nuevo Centro ofrece 1 hora de parking gratuito para facilitar las compras y el disfrute de todas las actividades navideñas.

