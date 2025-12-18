Los planes navideños favoritos de los más pequeños vuelven este año a MN4

El Centro Comercial y de Ocio MN4 ha dado inicio a la temporada navideña con la puesta en marcha de Navidalia, el lugar donde vive la Navidad, y que hace años que se ha convertido en un referente en esta época tan mágica.

Un completo programa de actividades, atracciones y propuestas solidarias que se mantendrán hasta el 5 de enero. La campaña incluye también una gran promoción navideña que arrancó el 12 de diciembre, con miles de premios y un sorteo final de un viaje a Disneyland París para toda la familia.

El Trenecito navideño, atracción gratuita que recorre la plaza del centro comercial, que vuelve a ser uno de los imprescindibles de cada Navidad, junto al imponente Árbol de Navidad de 12 metros para hacerte las mejores fotos estas Navidades, y las envolventes Nevadas Mágicas, que recrearán auténticas caídas de nieve.

Entre las atracciones destacadas se encuentra el Gran Tobogán, donde los niños y no tan niños podrán deslizarse como en un trineo. El coste de esta atracción son 4 euros y si presentas ticket de compra de cualquier importe del centro comercial, te cuesta la mitad, 2 euros.

El recorrido incluye además un animado Market Navideño, con puestos de chocolates y frutas deshidratadas, complementos y bolsos artesanales y sostenibles, crepería, churrería y catas de vinos de la mano de una bodega de la zona.

En el Gran Tobogán, los visitantes podrán deslizarse como en un trineo. / M. N.

Los más pequeños podrán conocer a Papá Noel del 30 de noviembre al 24 de diciembre y visitar la Casa de la Navidad. Y a partir del 26 de diciembre, estará presente el Rey Mago Baltasar, para recoger todas las cartas en persona. Además, los niños y las niñas obtendrán un original regalo solo por visitarles. El acceso a la Casa de Navidad para conocer a los personajes navideños se realizará por orden de turno, para así lograr que la experiencia de las familias sea lo más bonita y enriquecedora posible.

La vertiente solidaria de Navidalia también tendrá un papel protagonista. Pettyland Miscota ofrecerá un espacio de apoyo a protectoras de animales de la zona, con charlas y actividades divulgativas. Por su parte, Librolandia, la librería de Benetússer afectada por la dana, contará con un espacio propio donde pondrá al alcance de todos los visitantes el mundo de la lectura, además de realizar cuentacuentos todos los sábados por la mañana y firmas de libros de diversos autores. También será un punto de recogida de libros infantiles.

Toda la información de programación y horarios de todas las actividades que se ofrecen en Navidalia hasta el 5 de enero, se puede encontrar en su web: mn4.com/navidalia .

A partir del 12 de diciembre, comenzará la gran promoción navideña de MN4, en la que los visitantes podrán participar presentando tickets de compra de un mínimo de 10 euros. Entre los incentivos figuran miles de premios al instante, como jamónes, cestas de navidad, vales de 100 € en compras… y un sorteo final de un viaje a Disney para toda la familia.

Paralelamente, se desarrollará una recogida solidaria en beneficio de la asociación Inpavi, que recibirá alimentos no perecederos, ropa y calzado, mantas, sábanas y juguetes.

Esta Navidad, todo es posible en MN4. / M. N.

El programa navideño incluye también una jornada de donación de sangre el 30 de diciembre, y otra el 5 de enero, en horario de mañana y tarde (de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30).

Con esta amplia oferta de ocio y solidaridad, Navidalia convierte a MN4 en uno de los destinos imprescindibles para visitar durante las Navidades.