El Tardeo Remember® Navidad llega al Ágora de Torrent el sábado 20 de diciembre

La ciudad de Torrent volverá a vibrar con la energía y el espíritu festivo de uno de los eventos musicales más esperados del año. El auténtico y original Tardeo Remember® regresará el próximo sábado 20 de diciembre de 2025, en una edición especial de Navidad que promete convertir el Ágora de Parc Central en un punto de encuentro intergeneracional donde los grandes himnos de los años 90 y 2000 serán los protagonistas. A partir de las 17:00 horas, la música, la nostalgia y la celebración se unirán para ofrecer una experiencia única que, como en ocasiones anteriores, prevé reunir a miles de asistentes.

El evento se celebrará en el Recinto Ágora, un espacio singular cubierto pero al aire libre, que permite disfrutar de todas las sesiones musicales con comodidad y seguridad ante posibles fenómenos atmosféricos, sin perder la esencia de un gran evento al aire libre. Un entorno ideal para vivir intensamente los sets de los DJ’s más emblemáticos de la Ruta, en una jornada que rinde homenaje al sonido que marcó a toda una generación.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de la celebración de eventos de este nivel en el municipio, subrayando el papel de la ciudad como epicentro cultural y musical: “Torrent se ha consolidado como un foco de atracción de eventos de gran nivel. Cada vez más promotores y organizadores eligen nuestra ciudad para celebrar citas culturales, musicales y festivas de relevancia, y eso es un orgullo para todos los torrentinos”. En este sentido, la primera edil ha reivindicado el valor de que la ciudadanía tenga acceso a espectáculos de calidad sin necesidad de desplazarse: “Los torrentinos y torrentinas merecen disfrutar de propuestas de primer nivel aquí, en su municipio. Y gracias a iniciativas como el Tardeo Remember®, esto es una realidad cada vez más evidente”.

Folgado también ha recordado el enorme éxito de la edición celebrada en el mes de octubre, que reunió a un público multitudinario y dejó un ambiente inmejorable: “La sesión de octubre fue un éxito absoluto, con una respuesta masiva. Estamos convencidos de que esta edición navideña superará todas las expectativas”.

Un cartel artístico de primer nivel

Para esta edición especial de Navidad, el Tardeo Remember® contará con un cartel potente y muy representativo del sonido valenciano, reuniendo a algunos de los DJs más influyentes del panorama remember:

Víctor Pérez – The Face / Sonido de Valencia

Arturo Roger – A.C.T.V.

Inma Eyes – ProDj / Dona Festival

Coqui Selection – The Face

Jose Cabedo – ProDj / Tardeo Remember

Jesús Brisa – Espiral

Sergi Val – Remember de Les Arts

La sesión se prolongará hasta la noche sin interrupciones, garantizando una auténtica maratón musical para todos los amantes del sonido remember. Las entradas anticipadas a precio reducido ya están disponibles en Enterticket.es y en la web de VP Cultural.

Servicios y experiencia para el público

El evento contará con una completa oferta de servicios pensados para garantizar la comodidad y seguridad del público. El Ágora dispondrá de sonido profesional, iluminación de gran formato, zona gastronómica, barras, merchandising oficial, baños adaptados, área reservada para personas con diversidad funcional, así como personal sanitario, equipo técnico y seguridad especializada. Todo ello permitirá disfrutar de la jornada sin necesidad de salir del recinto.

Accesos y movilidad

La ubicación del Ágora, junto al Parc Central, facilita un acceso cómodo mediante TorrentBus (línea Verde) y MetroValencia (líneas 1, 2 y 7), con paradas en Torrent y Torrent Avinguda. Desde la organización se recomienda el uso del transporte público o vehículos compartidos para favorecer la movilidad sostenible, aunque también se cuenta con una amplia zona de aparcamiento próxima al recinto.

Un evento que impulsa la cultura y el espíritu navideño

El Tardeo Remember® Navidad se consolida como una cita cultural imprescindible en la agenda local, fomentando el ocio responsable, el turismo interno y la convivencia festiva. La alcaldesa ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta edición tan especial: “Animo a todos los torrentinos y torrentinas a vivir esta experiencia única. Esta Navidad, el auténtico tardeo se vive en Torrent”.

Entradas ya a la venta

Las entradas anticipadas, a precios más económicos, ya están disponibles a través de Enterticket.es y en la web oficial de VP Cultural. Consigue tus entradas aquí:

https://www.enterticket.es/eventos/tardeo-rememberr-navidad-torrent-687996

Más información y novedades en las redes oficiales de FOTUR, Tardeo Remember y VP Cultural, así como en las webs www.fotur.es y www.vpcultural.com.