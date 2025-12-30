¿Quieres comenzar el 2026 con una sonrisa?
Olivia Díaz
Entonces tienes que venir al circo para divertirte con el gran espectáculo de 'Los Payasos de la Tele', que celebran su 50 aniversario. Hasta el 11 de enero estarán en la gran carpa blanca y climatizada del Centro Comercial MN4 de Valencia, una de los infraestructuras más modernas y cómodas de Europa con Parking gratuito. Vive la magia de los años 80 y disfruta de la emoción de volver a tu infancia mientras tus hijos descubren por primera vez la alegría de los auténticos 'Payasos de la Tele'.
Un espectáculo participativo, lleno de humor, canciones inolvidables como La gallina turuleca, Hola Don Pepito, Hola Don José o El auto de papá, que harán cantar y sonreír a grandes y pequeños. Compra tus entradas en taquilla o a través de la web https://rossishowtime.com/payasosdelatele/
Además, como actividad complementaria, también ofrecen una exposición única con cerca de 200 objetos originales que recorren la trayectoria de los Payasos de la Tele.
