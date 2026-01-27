Semana Santa entre montañas y ríos: las mejores rutas de la Comunitat Valenciana

Con la llegada de la primavera, la Comunitat Valenciana se transforma en un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Los días más largos, las temperaturas suaves y el estallido de verde en montes y barrancos, convierten la Semana Santa en una época perfecta para practicar senderismo. Muchas familias y aficionados a la montaña aprovechan los días festivos para calzarse las botas y recorrer algunos de los itinerarios más atractivos del territorio valenciano. Desde el interior montañoso de Castellón hasta las sierras alicantinas, pasando por enclaves fluviales del interior de Valencia, estas son algunas de las rutas que nunca fallan.

Chulilla y sus puentes sobre el Turia

En el corazón de la Serranía valenciana, Chulilla se ha consolidado como uno de los destinos estrella para senderistas. La ruta de los puentes colgantes discurre por el impresionante cañón del río Turia y permite adentrarse en un paisaje vertical de paredes rojizas y aguas tranquilas. Se trata de un recorrido cómodo, bien señalizado y apto para casi todos los públicos, con una duración aproximada de dos horas y media.

El paso por los puentes suspendidos, a varios metros sobre el río, añade un punto de emoción al recorrido. A lo largo del camino, el senderista encuentra zonas de sombra, miradores naturales y accesos a rincones donde refrescarse. Quienes deseen prolongar la jornada pueden completar la excursión con otras sendas cercanas o una visita al casco antiguo del municipio.

Puentes colgantes de Chulilla. / Turisme Comunitat Valenciana.

El agua como protagonista en Chelva

Otro de los clásicos de la primavera se encuentra en Chelva, donde el agua marca el ritmo del paisaje. La conocida ruta del agua recorre manantiales, acequias, cascadas y zonas de baño natural en un itinerario circular corto y muy agradecido, especialmente para ir con niños.

El recorrido atraviesa áreas recreativas como Molino Puerto, equipada con mesas y espacios de descanso, y conduce hasta parajes tan populares como la Playeta, un remanso natural ideal para una pausa. Uno de los tramos más singulares es el paso por el túnel excavado en la roca, que desemboca en un entorno fluvial de gran belleza junto al río Chelva.

El reto del Penyagolosa, techo de la Comunitat

Para quienes buscan una experiencia más exigente, el Parque Natural del Penyagolosa ofrece uno de los ascensos más simbólicos del territorio valenciano. Considerado el pico más emblemático de la Comunitat Valenciana, su cima es un referente tanto paisajístico como cultural.

Existen varias formas de alcanzar la cumbre, siendo las más habituales las que parten desde Villahermosa del Río o desde el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. La primera opción requiere una mayor preparación física, mientras que la segunda resulta más accesible y es muy frecuentada durante estas fechas. En cualquier caso, la recompensa es un entorno natural de gran valor y unas vistas que justifican el esfuerzo.

Cima del Penyagolosa. / Castellón Virtual

La Sierra de Bèrnia, un balcón al Mediterráneo

En la provincia de Alicante, la Sierra de Bèrnia ofrece una de las rutas circulares más completas y espectaculares. El sendero, que arranca en las Casas de Bèrnia, atraviesa el conocido ‘forat’, un paso natural excavado en la roca que conecta ambas vertientes de la sierra. Desde allí, el camino continúa hacia el antiguo fuerte y el Coll de Xaló, antes de regresar al punto de inicio.

Con una duración aproximada de cuatro horas y dificultad media, esta ruta combina tramos pedregosos, pequeñas trepadas y vistas panorámicas que abarcan desde el litoral hasta el interior montañoso. Un recorrido que deja huella en quienes lo realizan y que luce especialmente bello durante la primavera.