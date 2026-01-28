La Comunitat Valenciana vuelve a confirmar que su riqueza patrimonial va mucho más allá de la costa. En el interior de la provincia de Valencia, a los pies de la sierra de Mariola, Bocairent se ha consolidado como uno de esos destinos que sorprenden al visitante por su singularidad arquitectónica y su potente legado histórico.

Este municipio, con poco más de 4.000 habitantes, destaca por un casco antiguo que parece brotar directamente de la montaña. Su calles estrechas, escaleras imposibles y fachadas de piedra conforman un entramado urbano que mantiene viva la esencia medieval y que convierte cada paseo en un viaje al pasado.

Bocairent, el pueblo valenciano que se esculpió en la roca y conserva intacto su pasado medieval. / Turisme Comunitat Valenciana

Edificios emblemáticos

Bocairent ha sabido preservar su patrimonio y convertirlo en uno de sus principales atractivos culturales. El visitante puede recorrer una amplia red de museos que ayudan a entender la evolución histórica del municipio. Desde el Museo Arqueológico Municipal, hasta el Museo de Oficios y Costumbres, pasando por el Museo Festero o el dedidcado al escultor Antonio Ferri, la oferta cultural de la localidas es muy amplia.

A todo esto se suma la iglesia parroquial de la Asunción, uno de los edificios más emblemáticos del municipio, que alberga un interesante museo de arte sacro. Muy cerca, la Cava de Sant Blai recuerda la importancia que tuvo la industria del hielo en siglos pasados. Este nevero del siglo XVII, excavado en la roca y excepcionalmente bien conservado, es una de las visitas más recomendadas.

Les Covetes dels Moros, el gran enigma excavado en la montaña

Si hay un símbolo que identifica a Bocairent, ese es el conjunto de cavidades conocido como les Covetes dels Moros. Se trata de un grupo de ventanas excavadas a gran altura en un paredón rocoso que sigue despertando la curiosidad de historiadores y visitantes.

Aunque durante años atrás se especuló con distintos usos, hoy se acepta la teoría mayoritaria que apunta a que les Covetes dels Moros se utilizaron como graneros fortificados en la época andalusí. La visita guiada permite adentrarse en algunas de estas cavidades mediante pasarelas y escaleras, aunque es una actividad no apta para quienes padecen vértigo.

Covetes dels Moros de Bocairent / Turisme CV

Otros rincones singulares

La visita a Bocairent se completa con otros espacios poco habituales, como su plaza de toros excavada parcialmente en la roca, una rareza arquitectónica en el panorama taurino. También destaca el monasterio rupestre, un antiguo convento subterráneo del siglo XVI que acogió a una comunidad de monjas de clausura y que hoy puede visitarse.