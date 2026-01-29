Los 15 vuelos más baratos para viajar desde Valencia en Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la llegada del buen tiempo y los días cada vez más largos, el calendario invita a pensar en una escapada para romper con la rutina y recargar energías. Es uno de los momentos del año más esperados para viajar, ya sea para descubrir nuevos destinos, disfrutar de la playa o perderse en una capital europea.

Para los valencianos, las vacaciones comenzarán el domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos. Además, contarán con una ventaja respecto a otras comunidades: mientras que en gran parte de España la Semana Santa finalizará el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la Comunitat Valenciana el lunes 6 de abril de 2026, Lunes de Pascua, será festivo autonómico. Un día más de descanso que amplía las posibilidades de viaje y permite organizar escapadas más largas sin necesidad de pedir días libres.

Malta, uno de los destinos donde encontrarás los vuelos más baratos para viajar desde València. / Levante-EMV

A continuación puedes consultar los 15 vuelos internacionales más baratos para viajar desde València por menos de 50 euros el miércoles 29 de abril: