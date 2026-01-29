Planes
Los 15 vuelos más baratos para viajar desde Valencia en Semana Santa
Los valencianos tendrán un día festivo más para poder alargar sus vacaciones
Descubre los destinos a los que puedes volar desde Valencia desde 17 euros
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la llegada del buen tiempo y los días cada vez más largos, el calendario invita a pensar en una escapada para romper con la rutina y recargar energías. Es uno de los momentos del año más esperados para viajar, ya sea para descubrir nuevos destinos, disfrutar de la playa o perderse en una capital europea.
Para los valencianos, las vacaciones comenzarán el domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos. Además, contarán con una ventaja respecto a otras comunidades: mientras que en gran parte de España la Semana Santa finalizará el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la Comunitat Valenciana el lunes 6 de abril de 2026, Lunes de Pascua, será festivo autonómico. Un día más de descanso que amplía las posibilidades de viaje y permite organizar escapadas más largas sin necesidad de pedir días libres.
A continuación puedes consultar los 15 vuelos internacionales más baratos para viajar desde València por menos de 50 euros el miércoles 29 de abril:
- Vuelo a Tánger por 17 euros
- Vuelo a Londres por 19 euros
- Vuelo a Milán por 20 euros
- Vuelo a Rabat por 20 euros
- Vuelo a Birmingham por 21 euros
- Vuelo a Mánchester por 25 euros
- Vuelo a Turín por 27 euros
- Vuelo a Malta por 29 euros
- Vuelo a Marsella por 30 euros
- Vuelo a Ginebra por 31 euros
- Vuelo a Oporto por 35 euros
- Vuelo a Roma por 36 euros
- Vuelo a Venecia por 39 euros
- Vuelo a Nantes por 44 euros
- Vuelo a Dublín por 48 euros
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad