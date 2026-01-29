Cuatro escapadas cerca de la Comunitat Valenciana para vivir una Semana Santa especial

La llegada de la Semana Santa marca el inicio de una de las épocas más apetecibles para viajar. Los días se alargan, las temperaturas se suavizan y la primavera transforma los paisajes en un escenario perfecto para una escapada. Sin necesidad de recorrer grandes distancias, desde la Comunitat Valenciana es posible descubrir destinos con encanto que combinan naturaleza, historia y tranquilidad.

Para quienes buscan romper con la rutina sin alejarse demasiado, proponemos cuatro excursiones ideales para disfrutar de unos días festivos distintos, ya sea en pareja, en familia o con amigos.

Alcalá del Júcar, un enclave tallado en la montaña

A poco más de hora y media de Valencia, Alcalá del Júcar es uno de esos lugares que sorprenden nada más llegar. El casco urbano se adapta al relieve rocoso, con viviendas excavadas en la montaña y un paisaje dominado por el curso del río Júcar.

El castillo, de origen árabe, preside la localidad desde lo alto y ofrece unas vistas espectaculares del entorno. Pasear por sus calles empedradas, cruzar su emblemático puente o adentrarse en alguna de sus cuevas convierte la visita en una experiencia única, perfecta para una escapada primaveral.

Albarracín, viaje al pasado entre murallas

Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín es una apuesta segura para quienes disfrutan del turismo cultural. Su trazado medieval, las murallas que rodean la población y sus casas de tonos rojizos crean una estampa difícil de olvidar.

Más allá del casco histórico, el entorno natural que rodea al municipio, junto al río Guadalaviar, invita a practicar senderismo o simplemente a desconectar en plena naturaleza. Semana Santa es un momento ideal para visitarlo, antes de la llegada del calor intenso del verano.

Vista aérea de Albarracín. / Viajar

Mora de Rubielos, patrimonio y calma

A unos 120 kilómetros de València, Mora de Rubielos destaca por su riqueza monumental y su ambiente tranquilo. El imponente castillo, uno de los mejor conservados de Aragón, es el gran protagonista, aunque no el único.

La Ex Colegiata de Santa María la Mayor, el ayuntamiento, los antiguos portales de acceso o las casas señoriales convierten cada paseo en un recorrido por la historia. Su ubicación en plena sierra hace que sea un destino ideal para quienes buscan descanso, aire puro y temperaturas agradables en primavera.

La Ex Colegiata de Santa María la Mayor. / Ayuntamiento de Mora de Rubielos

Alarcón, un tesoro junto al río Júcar

Rodeado por el río Júcar y asentado sobre una hoz natural, Alarcón es uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Cuenca. Su conjunto histórico-artístico, perfectamente conservado, ofrece una imagen espectacular desde cualquier punto del entorno.

El castillo, las murallas y las torres defensivas conviven con espacios culturales como la iglesia de San Juan Bautista, decorada con murales contemporáneos. Una visita que combina historia, paisaje y una atmósfera serena, ideal para una escapada corta durante Semana Santa.