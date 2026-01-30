5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España en Nuevo Centro

Se ha inaugurado en la casa de madera ubicada en la plaza exterior de Nuevo Centro, el 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España, un evento organizado por la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, con la colaboración de Nuevo Centro

Al acto de inauguración asistieron las siguientes autoridades:

Secretaria Autonómica de Transparencia y Participación GVA, Carmen Uriol Egido

Director General de Participación, Julio Aguado Codina

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno Maicas

Concejala del Ayuntamiento de Valencia (PP), Julia Climent Monzó

Concejal GM PSOE: Maite Ibáñez Giménez

Presidente de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Ricardo Soriano

La Reina de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Laura Sánchez

Director de Nuevo Centro, Alfredo Tell

Jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán

Hasta el sábado 31 de enero, el público podrá disfrutar de un completo programa de actuaciones musicales, bailes tradicionales, corales, rondallas y actividades participativas, abiertas a todos los públicos.

Centros y Casas Regionales participantes

Casa de Canarias de Valencia

Centro Gallego de Valencia

Casas de Andalucía en Valencia y Puerto de Sagunto

Casa de Cantabria en Valencia

Centros Aragoneses de Valencia y Puerto de Sagunto

Casa de Murcia y Albacete de Valencia

Casa de Melilla en Valencia

Asociación de Daimieleños de Valencia (Castilla-La Mancha)

Casa de Soria en Valencia (Centro Castellano y Leonés de la Comunidad Valenciana)

Casa de Asturias en Valencia

Programa

Viernes 30 de enero

17:30 h · Actuación de la Coral de la Casa de Asturias de Valencia

· Actuación de la 18:30 h · Actuación de la soprano Mª Eugenia Briceño , de la Casa de Cantabria

· Actuación de la soprano , de la Casa de Cantabria 19:00 h · Master Class a cargo del grupo de baile en línea de la Casa de Andalucía de Valencia

Sábado 31 de enero