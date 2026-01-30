Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España en Nuevo Centro

Inauguración 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España en Nuevo Centro.

Inauguración 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España en Nuevo Centro. / ED

Olivia Díaz

Se ha inaugurado en la casa de madera ubicada en la plaza exterior de Nuevo Centro, el 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España, un evento organizado por la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, con la colaboración de Nuevo Centro

Al acto de inauguración asistieron las siguientes autoridades:

  • Secretaria Autonómica de Transparencia y Participación GVA, Carmen Uriol Egido
  • Director General de Participación, Julio Aguado Codina
  • Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno Maicas
  • Concejala del Ayuntamiento de Valencia (PP), Julia Climent Monzó
  • Concejal GM PSOE: Maite Ibáñez Giménez
  • Presidente de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Ricardo Soriano
  • La Reina de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Laura Sánchez
  • Director de Nuevo Centro, Alfredo Tell
  • Jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán

Hasta el sábado 31 de enero, el público podrá disfrutar de un completo programa de actuaciones musicales, bailes tradicionales, corales, rondallas y actividades participativas, abiertas a todos los públicos.

Centros y Casas Regionales participantes

  • Casa de Canarias de Valencia
  • Centro Gallego de Valencia
  • Casas de Andalucía en Valencia y Puerto de Sagunto
  • Casa de Cantabria en Valencia
  • Centros Aragoneses de Valencia y Puerto de Sagunto
  • Casa de Murcia y Albacete de Valencia
  • Casa de Melilla en Valencia
  • Asociación de Daimieleños de Valencia (Castilla-La Mancha)
  • Casa de Soria en Valencia (Centro Castellano y Leonés de la Comunidad Valenciana)
  • Casa de Asturias en Valencia

Programa

Viernes 30 de enero

  • 17:30 h · Actuación de la Coral de la Casa de Asturias de Valencia
  • 18:30 h · Actuación de la soprano Mª Eugenia Briceño, de la Casa de Cantabria
  • 19:00 h · Master Class a cargo del grupo de baile en línea de la Casa de Andalucía de Valencia

Sábado 31 de enero

  • 11:00 h · Actuación de la batucada y grupo de zumba de la Casa de Cantabria
  • 12:00 h · Muestra folclórica del Centro Gallego de Valencia
  • 13:00 h · Cuadro de baile de la Casa de Andalucía de Valencia
  • 17:00 h · Actuación de la banda de gaitas de la Casa de Asturias
  • 18:00 h · Actuación del panochista Facorro, de la Casa de Murcia y Albacete
  • 18:30 h · Espectáculo “Baila con Silvia”, ofrecido por la Casa de Cantabria
  • 19:30 h · Actuación del coro de la Casa de Andalucía del Puerto de Sagunto
  • 20:30 h · Acto de clausura

