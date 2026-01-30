Un proyecto de Nuevo Centro
5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España en Nuevo Centro
Olivia Díaz
Se ha inaugurado en la casa de madera ubicada en la plaza exterior de Nuevo Centro, el 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España, un evento organizado por la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, con la colaboración de Nuevo Centro
Al acto de inauguración asistieron las siguientes autoridades:
- Secretaria Autonómica de Transparencia y Participación GVA, Carmen Uriol Egido
- Director General de Participación, Julio Aguado Codina
- Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno Maicas
- Concejala del Ayuntamiento de Valencia (PP), Julia Climent Monzó
- Concejal GM PSOE: Maite Ibáñez Giménez
- Presidente de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Ricardo Soriano
- La Reina de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, Laura Sánchez
- Director de Nuevo Centro, Alfredo Tell
- Jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán
Hasta el sábado 31 de enero, el público podrá disfrutar de un completo programa de actuaciones musicales, bailes tradicionales, corales, rondallas y actividades participativas, abiertas a todos los públicos.
Centros y Casas Regionales participantes
- Casa de Canarias de Valencia
- Centro Gallego de Valencia
- Casas de Andalucía en Valencia y Puerto de Sagunto
- Casa de Cantabria en Valencia
- Centros Aragoneses de Valencia y Puerto de Sagunto
- Casa de Murcia y Albacete de Valencia
- Casa de Melilla en Valencia
- Asociación de Daimieleños de Valencia (Castilla-La Mancha)
- Casa de Soria en Valencia (Centro Castellano y Leonés de la Comunidad Valenciana)
- Casa de Asturias en Valencia
Programa
Viernes 30 de enero
- 17:30 h · Actuación de la Coral de la Casa de Asturias de Valencia
- 18:30 h · Actuación de la soprano Mª Eugenia Briceño, de la Casa de Cantabria
- 19:00 h · Master Class a cargo del grupo de baile en línea de la Casa de Andalucía de Valencia
Sábado 31 de enero
- 11:00 h · Actuación de la batucada y grupo de zumba de la Casa de Cantabria
- 12:00 h · Muestra folclórica del Centro Gallego de Valencia
- 13:00 h · Cuadro de baile de la Casa de Andalucía de Valencia
- 17:00 h · Actuación de la banda de gaitas de la Casa de Asturias
- 18:00 h · Actuación del panochista Facorro, de la Casa de Murcia y Albacete
- 18:30 h · Espectáculo “Baila con Silvia”, ofrecido por la Casa de Cantabria
- 19:30 h · Actuación del coro de la Casa de Andalucía del Puerto de Sagunto
- 20:30 h · Acto de clausura
