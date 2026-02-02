Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo Centro y Academia Europa convocan la 12ª edición de "Pon tu voz en Nuevo Centro"

El concurso está dotado con premios por valor de 6.000 euros

Finalistas de la edición anterior de "Pon tu voz en Nuevo Centro" / Nuevo Centro

Olivia Díaz

Nuevo Centro y la Academia Musical Europa convocan la 12ª edición del concurso musical "Pon tu voz en Nuevo Centro". Podrán participar los nacidos/as hasta el 2010, incluido. No podrán participar los ganadores/as de las ediciones anteriores.

Las bases del concurso están disponibles en las webs www.nuevocentro.es y www.academiaeuropa.es

Las inscripciones se realizarán a través de la web www.nuevocentro.es o en el punto de información del centro comercial, de lunes a sábado, de 11 a 20 horas, antes del 8 de marzo de 2026.

El concurso consta de tres fases:

  • Casting: Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro.
  • Seminifinal: Los días 16, 17, 23 y 24 de abril, a las 19:00h en Nuevo Centro. Todas las actuaciones de esta fase serán grabadas por Levante TV y serán colgadas en el canal de Youtube de Nuevo Centro.
  • Final: Sábado 9 de mayo a las 18:00h en Nuevo Centro. La final será grabada y emitida por Levante TV.

El concurso está dotado con premios valorados en más de 6.000 euros, incluyendo tarjetas regalo, becas, grabación de EPs, trofeos y obsequios de las entidades colaboradoras.

Por otra parte, se convoca la 8ª edición del Festival Junior, en el que se podrán inscribir niños/as nacidos/as entre el 2011 y el 2021, ambos inclusive. La inscripción se realizará,  a través de la web www.nuevocentro.es o en el punto de información del centro comercial, de lunes a sábado, de 11 a 20 horas, antes del 8 de marzo.

El festival consta de dos fases:

  • Casting Junio: Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro. Todos los participantes deberán presentar la autorización (disponible en la web) y el DNI.
  • Festival Junior: Los niños/as seleccionados en el casting realizarán una actuación, en directo, el sábado 9 de mayo, a las 12:00 horas en Nuevo Centro.

Esta edición, organizada por Nuevo Centro y Academia Musical Europa, cuenta con la colaboración de Las Provincias, UME, Levante TV, Melodía FM, Shark Estudios y Silvia Mas Boutique.

