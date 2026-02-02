Nuevo Centro y Academia Europa convocan la 12ª edición de "Pon tu voz en Nuevo Centro"

Nuevo Centro y la Academia Musical Europa convocan la 12ª edición del concurso musical "Pon tu voz en Nuevo Centro". Podrán participar los nacidos/as hasta el 2010, incluido. No podrán participar los ganadores/as de las ediciones anteriores.

Las bases del concurso están disponibles en las webs www.nuevocentro.es y www.academiaeuropa.es

Las inscripciones se realizarán a través de la web www.nuevocentro.es o en el punto de información del centro comercial, de lunes a sábado, de 11 a 20 horas, antes del 8 de marzo de 2026.

El concurso consta de tres fases:

Casting : Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro.

: Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro. Seminifinal : Los días 16, 17, 23 y 24 de abril, a las 19:00h en Nuevo Centro. Todas las actuaciones de esta fase serán grabadas por Levante TV y serán colgadas en el canal de Youtube de Nuevo Centro.

: Los días 16, 17, 23 y 24 de abril, a las 19:00h en Nuevo Centro. Todas las actuaciones de esta fase serán grabadas por Levante TV y serán colgadas en el canal de Youtube de Nuevo Centro. Final: Sábado 9 de mayo a las 18:00h en Nuevo Centro. La final será grabada y emitida por Levante TV.

El concurso está dotado con premios valorados en más de 6.000 euros, incluyendo tarjetas regalo, becas, grabación de EPs, trofeos y obsequios de las entidades colaboradoras.

Por otra parte, se convoca la 8ª edición del Festival Junior, en el que se podrán inscribir niños/as nacidos/as entre el 2011 y el 2021, ambos inclusive. La inscripción se realizará, a través de la web www.nuevocentro.es o en el punto de información del centro comercial, de lunes a sábado, de 11 a 20 horas, antes del 8 de marzo.

El festival consta de dos fases:

Casting Junio : Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro. Todos los participantes deberán presentar la autorización (disponible en la web) y el DNI.

: Del 23 al 25 de marzo en Nuevo Centro. Todos los participantes deberán presentar la autorización (disponible en la web) y el DNI. Festival Junior: Los niños/as seleccionados en el casting realizarán una actuación, en directo, el sábado 9 de mayo, a las 12:00 horas en Nuevo Centro.

Esta edición, organizada por Nuevo Centro y Academia Musical Europa, cuenta con la colaboración de Las Provincias, UME, Levante TV, Melodía FM, Shark Estudios y Silvia Mas Boutique.