Nuevo Centro celebra San Valentín con la “Plaza del Amor” y un gran sorteo para sus visitantes

Con motivo de la celebración de San Valentín, el centro comercial Nuevo Centro invita a todos sus visitantes a participar en una experiencia muy especial: “La Plaza del Amor”, una acción pensada para celebrar los sentimientos y premiar la participación.

Durante los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, quienes se acerquen a la plaza interior de Nuevo Centro podrán escribir un mensaje de amor en un corazón y colgarlo en uno de los árboles de la Plaza del Amor. Todos los mensajes entrarán automáticamente en un sorteo con importantes premios.

Entre todos los participantes se sortearán:

1 viaje a París para dos personas

3 tarjetas regalo de 100 euros

3 joyas Jolfer

Horarios:

Viernes 13 de febrero: de 17:00 a 21:00 h

de 17:00 a 21:00 h Sábado 14 de febrero: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Además, todos los participantes recibirán un obsequio de Nuevo Centro, hasta agotar existencias.

Esta iniciativa está organizada por Nuevo Centro y cuenta con la colaboración de Jolfer Joyeros, con el objetivo de convertir San Valentín en una experiencia emotiva y memorable para todos sus visitantes.