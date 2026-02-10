Nuevo Centro celebra San Valentín con la “Plaza del Amor” y un gran sorteo para sus visitantes
Olivia Díaz
Con motivo de la celebración de San Valentín, el centro comercial Nuevo Centro invita a todos sus visitantes a participar en una experiencia muy especial: “La Plaza del Amor”, una acción pensada para celebrar los sentimientos y premiar la participación.
Durante los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, quienes se acerquen a la plaza interior de Nuevo Centro podrán escribir un mensaje de amor en un corazón y colgarlo en uno de los árboles de la Plaza del Amor. Todos los mensajes entrarán automáticamente en un sorteo con importantes premios.
Entre todos los participantes se sortearán:
- 1 viaje a París para dos personas
- 3 tarjetas regalo de 100 euros
- 3 joyas Jolfer
Horarios:
- Viernes 13 de febrero: de 17:00 a 21:00 h
- Sábado 14 de febrero: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Además, todos los participantes recibirán un obsequio de Nuevo Centro, hasta agotar existencias.
Esta iniciativa está organizada por Nuevo Centro y cuenta con la colaboración de Jolfer Joyeros, con el objetivo de convertir San Valentín en una experiencia emotiva y memorable para todos sus visitantes.
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Se reanuda el metro en Godella interrumpido por un atropello mortal
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante
- La Universidad Politécnica desarrolla sensores para mejorar la eficiencia de la energía marina
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos