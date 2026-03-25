Anna: a un paso, a otro mundo

A veces, el destino perfecto está mucho más cerca de lo que imaginamos. Esta Semana Santa, déjate sorprender por Anna, un rincón donde la naturaleza, la historia y la calma se dan la mano para ofrecerte una experiencia única. ‘A un paso, a otro mundo’, descubrirás que basta con llegar para sentir que has cambiado de escenario, como si el ritmo cotidiano quedara atrás nada más cruzar sus caminos.

Anna es agua, vida y paisaje. Sus parajes naturales, con el Lago de la Albufera como joya imprescindible, invitan a pasear sin prisa, a respirar hondo y a reconectar con lo esencial. Senderos que serpentean entre vegetación, rincones llenos de encanto y el sonido constante del agua como la Ruta de las tres Cascadas, convierten cada paso en una pequeña escapada dentro de la escapada. Pudiendo seguir el sonido del agua por todo el viaje desde el paso de riachuelo de la ‘Fuente de Marzo’, el Gorgo de la Escalera, con sus 136 escalones recién restaurados, o el Gorgo Catalán. Para acabar la ruta en el precioso y tranquilo paraje de la ‘Fuente Negra’, ideal para detenerse, descansar y dejarse envolver por la serenidad del entorno.

Relatos del pasado

Pero Anna también es historia. El imponente Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón te transporta a otro tiempo, donde cada estancia susurra relatos del pasado y cada detalle sorprende al visitante. Un viaje cultural que completa una experiencia pensada para todos los sentidos, y que permite comprender la riqueza patrimonial de este enclave valenciano.

Esta Semana Santa, regálate un respiro. Ven a descubrir un lugar donde la tradición, la naturaleza, la gastronomía de nuestros restaurantes y la belleza se unen bajo una misma esencia: Anna, manantial de leyenda. Un destino perfecto tanto para una escapada en pareja como para disfrutar en familia o con amigos. Porque hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en sensaciones. Y este está, sin duda, a un paso.