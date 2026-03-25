Requena une música, pasión y devoción en su Semana Santa

Uno de los principales destinos de la Comunitat Valenciana para vivir una Semana Santa marcada por el fervor y la devoción es Requena, uno de los municipios del interior de la provincia de Valencia en los que se vive de una manera especial esta celebración religiosa. Con nueve cofradías registradas, más de una veintena de pasos y cientos de vecinos implicados en algunas de las agrupaciones, la de Requena es una celebración de culto marcada por la solemnidad.

Durante la Semana Santa se suceden las procesiones en las que cofrades y capuchinos acompañan los pasos que recorren las principales arterias del municipio. La Procesión del Silencio, la Procesión de la Pasión del Señor, la del Santo Entierro de Cristo o la del Encuentro Glorioso son algunos de los momentos más sobrios y solemnes durante estos días. Las actividades dieron comienzo el pasado 15 de marzo con el pregón anunciador de la Semana Santa 2026, un acto celebrado en el Templo de Santa María en el que actuó como pregonero Francisco Martínez Martínez, director de la Escuela de Música Santa Cecilia de Requena y presidente y director musical de la Agrupación Pulso y Púa de la Escuela Rondalla Sociedad Musical de Requena, colectivo que actuó en este acto interpretando varias obras relacionadas con la Semana Santa. Además, como punto final se presentó una marcha procesional compuesta para la ocasión, titulada Amor-Actus Musicae Requeno, dedicada a las cofradías religiosas de Requena.

Procesión de Nuestra Señora de los Dolores

La primera de las procesiones en la Semana Santa de Requena llegará mañana, viernes, con la Procesión de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la ciudad, cuyo paso recorrerá las principales arterias del centro de Requena, concluyendo el recorrido en el Templo del Carmen. A partir de ahí se sucederán los actos litúrgicos y otras celebraciones como la ‘Tamborada’ (el sábado 28 a las 19 horas), que alcanza su vigésimo sexta edición. Las procesiones del Domingo de Ramos, la de la Oración del Huerto, la de la Flagelación del Señor, la del Silencio del Nazareno de Arrabal, la de la Pasión del Señor, la de los Santos Pasos (con solemne Vía Crucis), la Procesión del Santo Entierro de Cristo, la de la Soledad y la del Encuentro Glorioso completan el capítulo de salidas de las cofradías requenenses durante estos días.

Al margen de las procesiones, la Semana de Música Sacra (que este año alcanza su vigésimo séptima edición) es otro de los grandes reclamos (en este caso cultural) de Requena durante la Semana Santa. El concierto sacro para coro y orquesta de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena bajo el título ‘Ecos de la Pasión’ abre el sábado 28 en el Templo de Santa María un completo programa que se prolongará hasta el 5 de abril. El recital de la Filarmónica cuenta este año con la colaboración del Orfeó de València y las voces solista de Teresa Albero, Myriam Arnouk, Miguel Ángel Ariza y Santiago Triscornia. El domingo de Ramos llegará el turno para la Orquesta Sinfónica Ciudad de Requena, que ofrecerá un ‘Concierto extraordinario de Música Sacra’ en el Templo de San Nicolás. Para el Jueves Santo en el Templo de Santa María se ha programado el recital de Ensemble Contratemps ‘Orishas’, que plantea una fusión musical sacra de los pueblos aborígenes cubanos y los coros europeos. La soprano Aurora Peña y la tiorba de Ferrán Pisà serán los protagonistas de ‘Lumi, potere, piangere’, una representación musical del seicento sacro italiano que tendrá lugar el Viernes Santo en el Templo de Santa María, mismo recinto en el que el alumnado del curso Veus Antigues (Música Trobada) ofrecerán dos recitales el Sábado Santo y el Domingo de Pascua bajo los títulos ‘Membra Jesu Nostri’ y ‘Cantus Divinus’ respectivamente.

Procesión de la cofradía de la Vera-Cruz o de la Sangre de Cristo de Requena. / LEV-EMV

Patrimonio, gastronomía y vinos

Pero si hay algo que convierte a Requena en enclave preferente para planificar una escapada en Semana Santa es su vasto patrimonio monumental, la gastronomía típica y sus vinos y cavas. El patrimonio del municipio relacionado con la religión se compone de enclaves tan relevantes como el ya citado templo de Santa María, construcción en la que conviven elementos góticos y barrocos o el templo de San Nicolás, que data del siglo XIII y que desde su rehabilitación, en 2010, se ha convertido en uno de los emplazamientos más sorprendentes del casco antiguo. La ermita de San Sebastián y las iglesias del Carmen y de El Salvador son otros de los reclamos en lo que se refiere a monumentos religiosos.

Otros encantos de la ciudad, también en el barrio de La Villa, son la Torre del Homenaje, el Palacio del Cid o las Cuevas (un entramado de pasadizos subterráneos que recorren gran parte del subsuelo del barrio medieval y que a lo largo de la historia se han empleado tanto como almacén como recintos para elaborar vino), puntos de obligada visita para turistas y vecinos en un año en el que, además, Requena ostenta el título de ‘Ciudad Española del Vino’.