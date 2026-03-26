Cinco castillos en Valencia para descubrir fortalezas milenarias y lugares emblemáticos de la provincia

La Semana Santa es una de las épocas del año más propicias para redescubrir el territorio con calma. Más allá de las procesiones y del ambiente festivo de muchas localidades, estos días invitan también a planear pequeñas escapadas en familia o con amigos. La provincia de Valencia ofrece innumerables propuestas, pero pocas combinan tan bien historia, paisaje y patrimonio como una ruta por algunos de sus castillos más emblemáticos.

De origen islámico, medieval o renacentista, las fortalezas valencianas fueron durante siglos piezas clave en la defensa del territorio y en el control de rutas comerciales. Hoy, muchas de ellas se han convertido en miradores privilegiados desde los que contemplar el paisaje y en puertas abiertas a la historia.

Esta propuesta recorre cinco comarcas valencianas a través de cinco castillos que permiten viajar en el tiempo mientras se descubre la diversidad del territorio.

Sagunt, una fortaleza milenaria

Castillo de Sagunt. / ED

En la comarca del Camp de Morvedre se alza uno de los complejos fortificados más impresionantes de la Comunitat Valenciana. El castillo de Sagunt, situado sobre la montaña que domina la ciudad, es una auténtica síntesis de la historia mediterránea.

Su origen se encuentra en un asentamiento ibérico y por sus murallas han pasado romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. La fortaleza se extiende a lo largo de casi un kilómetro de longitud y está dividida en varias plazas o recintos que reflejan las distintas etapas de su construcción.

Recorrer el castillo es también recorrer la historia de Sagunt. Desde lo alto, las vistas se abren hacia el casco histórico, la huerta y el litoral. Muy cerca, además, se encuentra el teatro romano, otro de los grandes atractivos patrimoniales de la ciudad, lo que convierte la visita en una completa inmersión histórica.

Mapa del Castillo de Sagunt.

Xàtiva, el castillo que vigila la Costera

Castillo de Xàtiva. / Perales Iborra

Si hay una imagen icónica de los castillos valencianos, probablemente sea la del castillo de Xàtiva. Situado sobre las alturas que dominan la ciudad, entre los montes de Vernissa y Peña Roja, su silueta domina el paisaje de la comarca de la Costera y lo convierte en uno de los grandes referentes patrimoniales del interior valenciano.

La fortaleza está formada por dos estructuras diferenciadas, el castillo menor y el castillo mayor, unidos por una larga muralla que sigue la cresta de la montaña. Sus orígenes se remontan a épocas ibérica y romana, aunque buena parte de sus murallas conservadas son de época islámica y medieval cristiana, etapas en las que se consolidó como un enclave estratégico.

Entre sus muros se entrelazan episodios históricos, leyendas y figuras destacadas vinculadas a Xàtiva, como la familia Borja. Hoy, el recorrido por sus torres y murallas ofrece panorámicas espectaculares sobre la ciudad y el entorno.

Mapa del Castillo de Játiva.

Cullera, historia frente al mar

Castillo de Cullera / Perales Iborra

La Ribera Baixa también guarda una fortaleza que combina patrimonio y paisaje. El castillo de Cullera se levanta sobre la montaña que domina la bahía y constituye uno de los miradores más privilegiados del litoral valenciano.

De origen islámico, el castillo formaba parte de un sistema defensivo que protegía la costa y la desembocadura del río Xúquer. A lo largo de los siglos fue reformado y ampliado, adaptándose a las necesidades militares de cada época.

Hoy la visita permite recorrer distintos espacios del recinto y disfrutar de unas vistas que abarcan desde el casco urbano hasta el Mediterráneo. La excursión puede completarse con un paseo por el barrio del Pou, ligado al casco histórico, o con una jornada en las playas que han hecho famosa a la localidad.

Mapa del Castillo de Cullera.

Benissanó, una fortaleza señorial

Castillo de Benissanó. / Raquel Santos

En el Camp de Túria se encuentra uno de los castillos mejor conservados de la provincia. El castillo de Benissanó, construido en la segunda mitad del siglo XV, tiene un carácter diferente al de otras fortalezas valencianas, ya que combina funciones defensivas con las de residencia señorial.

Su estructura cuadrangular, flanqueada por torres, recuerda a los palacios fortificados de la nobleza medieval. Durante siglos perteneció a importantes linajes valencianos, como los Cavanilles-Villarrasa, el edificio fue escenario de episodios destacados, como la estancia de Francisco I de Francia tras la batalla de Pavía.

Hoy, el castillo se ha convertido en uno de los grandes atractivos patrimoniales de la comarca. Su excelente estado de conservación permite imaginar cómo era la vida en una fortaleza señorial a las puertas de Valencia.

Mapa del Castillo de Benissanó.

Buñol, un castillo dentro del pueblo

Castillo de Buñol. / Daniel Tortajada

La ruta concluye en la Hoya de Buñol-Chiva, donde se encuentra una de las fortalezas más singulares del territorio valenciano. A diferencia de otros castillos situados en lo alto de una montaña, el castillo de Buñol se integra en pleno casco urbano.

El origen de la fortaleza se remonta a época musulmana, aunque posteriormente fue transformada y ampliada tras la conquista cristiana. Con el paso del tiempo, el recinto fue evolucionando hasta convertirse en un pequeño barrio fortificado con plaza de armas, viviendas y dependencias defensivas y señoriales.

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Hoy forma parte del corazón histórico de la localidad, conocida internacionalmente por la Tomatina. Pasear por sus calles permite descubrir un rincón cargado de historia y con un encanto especial.