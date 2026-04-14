Diversión en familia con La Casa de Muñecas de Gabby en Arena

El universo de La Casa de Muñecas de Gabby llega al Centro Comercial Arena con una programación llena de color, creatividad y diversión para los más pequeños. La exitosa serie infantil, convertida en un fenómeno global con millones de seguidores en todo el mundo, sale de la pantalla para que los niños y las niñas puedan vivir su propia aventura junto a la entusiasta protagonista y sus inseparables amigos gatunos.

Del 17 de abril al 9 de mayo Arena se transforma en un espacio donde la imaginación, el juego y el ingenio serán la esencia de unas actividades hechas para disfrutar en familia y para que los peques se lo pasen en grande.

Área de manualidades, zona LEGO® y photocall

El Espacio Xperience Arena (primera planta, junto a Multiópticas) acogerá una amplia zona de Arts & Crafts para hacer manualidades, colorear y construir sets LEGO® oficiales de La Casa de Muñecas de Gabby. Un lugar repleto de diversión en el que los visitantes también podrán hacerse estupendas fotos en el photocall de la serie.

La actividad, cuyo acceso será libre por turnos y con aforo limitado, se celebrará en los siguientes horarios:

Viernes 17 y 24 de abril y 8 de mayo, de 17 a 21 horas .

. Sábados 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Conoce a Gabby y disfruta del show más divertido

Además, los pequeños fans tendrán la oportunidad de conocer a Gabby ‘en persona’ en el meet & greet, que tendrá lugar en la primera planta, frente a Abacus y Druni, los sábados 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo, de 17 a 20 horas. Las entradas se realizarán con reserva previa.

Este mismo espacio será también el escenario de El show de Gabby, en el que los niños y las niñas se convertirán en protagonistas por un día, ya que podrán hacerse fotos dentro de la pantalla de una televisión gigante, como si formaran parte de la serie. Una manera perfecta de llevarse a casa el recuerdo de una experiencia muy especial.

Regalos oficiales de La Casa de Muñecas de Gabby para toda la familia

Y la cosa no queda solo en las actividades: los peques que participen en ellas obtendrán un bonito detalle para no olvidar nunca tan entrañable visita. La diversión también continuará en Instagram, ya que Arena lanzará un sorteo de productos oficiales de La Casa de Muñecas de Gabby. ¡Para que la fiesta siga en casa!

Con esta programación infantil Arena vuelve a convertirse en el lugar perfecto para disfrutar con acciones pensadas para que los más pequeños jueguen, hagan volar su imaginación y vivan una experiencia increíble con uno de sus personajes actuales favoritos.

Porque una experiencia en Arena es mucho más que un plan de ocio: es una forma de aprender pasándolo en grande y de compartir inolvidables momentos en familia. Y ahora sí: ¡sed bienvenidos a La Casa de Muñecas de Gabby!

Una serie que inspira a aprender jugando

La Casa de Muñecas de Gabby, de DreamWorks, es mucho más que una serie de animación: se ha convertido en un auténtico fenómeno global que ha conquistado a millones de familias y que cuenta con una enorme comunidad de seguidores en redes sociales, especialmente entre los más pequeños.

A través de sus historias fomenta valores tan importantes como el amor por la familia, el cuidado de las mascotas, la amistad y la empatía, al tiempo que anima a los niños y a las niñas a desarrollar su creatividad, su imaginación y su capacidad para resolver problemas de forma divertida. Una combinación perfecta de entretenimiento, aprendizaje y juego compartido que ahora también se puede disfrutar en el Centro Comercial Arena.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Una jornada de actividades como las que protagoniza La Casa de Muñecas de Gabby se merece tomarse un respiro en las áreas de descanso de Arena y acudir a los puntos de recarga de dispositivos móviles si te quedas sin batería. Si tienes cualquier duda sobre dónde encontrarlos, tanto el punto de información de tu centro comercial abierto en Valencia como su servicio de WhatsApp (646 041 574) están a tu disposición.

Centro Comercial Arena / ED

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración, de lunes a domingo. También de ocio infantil, que se nutre de los talleres infantiles de Kids Xperience Arena, que se renuevan cada fin de semana.

Al mismo tiempo, este centro comercial de Valencia mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y es un espacio ‘pet friendly’, por lo que puedes recorrer con tu mejor amigo peludo sus zonas de paso y entrar en algunas de sus tiendas, según la política de acceso a mascotas de cada una de ellas.