Bioparc Valencia muestra el lado más tierno de la naturaleza salvaje con las crías de elefantes, chimpancés y rinocerontes

Hay instantes que nos gustaría vivir una y otra vez, que nos aportan felicidad y que todavía son más satisfactorios si podemos compartirlos con las personas que más queremos. Hay lugares que favorecen esos momentos y permiten contemplar la vida salvaje en todo su esplendor, con la naturaleza a nuestro alrededor. Así es Bioparc Valencia, un auténtico viaje por indómitos paisajes de África que, ahora más que nunca, ofrece una experiencia única.

Makena y Malik, Cala y Ekon o Kairu son nombres cargados de significado. En sus lenguas de origen se refieren a “la que es feliz”, “rey”, “fortaleza”, “fuerza” o “el que es negro” y fueron escogidos por las votaciones de miles de personas. Pero su importancia va mucho más allá, porque son elefantes, chimpancés y el rinoceronte nacidos en Bioparc Valencia y que representan la esperanza para la supervivencia de esta biodiversidad amenazada.

Malik y Makena, las crías de elefante, jugando en Bioparc Valencia. / Bioparc

Para muchas personas, estas crías se han convertido casi en “parte de su familia” y acuden regularmente al parque a ver su evolución y disfrutar contemplando sus juegos y correteos. El pase anual B! en cualquiera de sus modalidades como el Manada, facilita aprovechar el tiempo libre y convertirlo en “ocio compartido”, sabiendo, además, que estamos contribuyendo a la preservación de las especies en peligro de extinción.

Un recorrido por los ecosistemas africanos

Más allá de los nacimientos, Bioparc Valencia ofrece un recorrido inmersivo por distintos hábitats africanos. La sabana acoge especies como cebras, jirafas y antílopes, junto a depredadores como los leones. En la zona de selva, gorilas y leopardos muestran su comportamiento natural en espacios adaptados a sus necesidades.

Uno de los puntos más destacados es la cueva de Kitum, que permite observar hipopótamos bajo el agua, una experiencia singular en España. También sobresale la recreación de Madagascar, donde los lémures conviven en un entorno abierto.

Visitantes y lémures en la isla de Madagascar. / Bioparc

El parque alberga más de 6.000 animales de cerca de 150 especies, incluyendo algunas poco habituales como el cerdo hormiguero, la musaraña elefante, el bongo oriental o el mangabey de coronilla blanca. Entre las incorporaciones recientes figura el ibis eremita, un ave extinguida en Europa desde el siglo XVII.

Ocio con enfoque educativo y ambiental

El modelo de Bioparc se basa en el denominado “ocio con causa”, que combina la experiencia de visita con la sensibilización medioambiental. En esta línea, el parque ofrece actividades diarias gratuitas como exhibiciones educativas, rutas guiadas o encuentros con el equipo técnico encargado del bienestar animal.

Además, los visitantes pueden completar la experiencia con propuestas tecnológicas como la proyección de realidad virtual “La Última Frontera”, centrada en la exploración de los ecosistemas marinos.

La cría de rinoceronte Kairu y una cebra en la sabana de Bioparc Valencia. / Bioparc

Estos 18 años desde la apertura, la trayectoria de Bioparc viene marcada por el compromiso con nuestro planeta, con la combinación de dos líneas de actuación. Por un lado, la conservación ex situ, desarrollada dentro del propio parque mediante la participación en numerosos programas europeos de especies en peligro de extinción. Por otro lado, la in situ, impulsada a través de la Fundación Bioparc, que apoya proyectos para sostener ecosistemas silvestres tanto a nivel internacional como en España.

Otros servicios para los visitantes

Bioparc cuenta con diferentes restaurantes integrados en el entorno y vistas privilegiadas a la sabana. Asimismo, para que la experiencia sea más completa, el Pack Ahorro Entrada + Menú permite aprovechar las mejores condiciones económicas para disfrutar al máximo el parque y comer en el restaurante principal, además de la zona de juegos infantiles y las tiendas, entre otros.