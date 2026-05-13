El auténtico Tardeo Remember® amplía su formato en Pobla Fest 2026 y promete la edición más importante celebrada hasta la fecha en La Pobla de Vallbona

Tras el éxito de la pasada edición, Pobla Fest 2026 regresa este sábado 16 de mayo al recinto Espai P3 con un formato ampliado que convertirá el evento en la edición más ambiciosa celebrada hasta la fecha en La Pobla de Vallbona. El auténtico y original Tardeo Remember® (marca registrada) reunirá a miles de asistentes en torno a una jornada única con dos ambientes, zona gastronómica ampliada, merchandising oficial y entrada gratuita mediante descarga previa.

El evento dará comienzo a las 17:00 horas con Tardeo Remember®, la marca registrada referente del tardeo en la Comunitat Valenciana, ofreciendo una experiencia dedicada a los himnos dance y remember de los años 90 y 2000, un ambiente pensado para disfrutar desde primera hora de la tarde.

La organización recomienda acudir temprano para no perderse ninguna de las sesiones y recuerda que las entradas gratuitas descargadas serán válidas hasta completar aforo.

Tardeo Remember® – Desde las 17:00h

En cabina estarán los DJs más representativos del sonido remember:

Víctor Pérez (The Face)

Jose Cabedo (Límite Local / ProDJ)

Arturo Roger (A.C.T.V)

Jesús Brisa (Espiral)

Inmaeyes (Dona festival / ProDJ)

Jose Coll (Remember the Music)

Raquel Cardona -DJ K (Ex Masía)

Por la noche, Pobla Fest dará paso a una segunda experiencia musical dirigida a todos los públicos.

Noche comercial / Hits – Desde las 23:55h

DJ Valdi — DJ y productor musical oficial del programa El Hormiguero en Antena 3

DJ Joan —ProDJ y habitual en los eventos Tardeo Remember®

La noche ofrecerá un repertorio cargado de éxitos comerciales, dance y hits actuales, manteniendo el ambiente festivo hasta la madrugada.

Además, debido a la gran acogida del evento, este año se ha ampliado la zona gastronómica para que los asistentes puedan disfrutar de comida y bebida sin necesidad de salir del recinto. El espacio contará también con merchandising oficial de Tardeo Remember®.

Entrada libre e invitaciones

Las entradas gratuitas pueden descargarse en www.vpcultural.com hasta completar aforo.

Asimismo, la organización ha habilitado la recogida de entradas físicas el jueves 14 de mayo en la Taquilla Casa de la Cultura de La Pobla de Vallbona, de 17:00h a 19:00h, con un máximo de dos entradas por persona, facilitando así el acceso a quienes prefieran disponer de invitación física.

Entradas válidas hasta completar aforo.

Cómo llegar a Espai P3 desde Valencia ciudad

El recinto Espai P3 se encuentra en La Pobla de Vallbona, a pocos minutos de Valencia, con fácil acceso tanto en vehículo propio como en transporte público:

En coche: acceso directo por la CV-35

acceso directo por la CV-35 Metro:Línea 2 de Metrovalencia (dirección Llíria), parada La Pobla de Vallbona, a pocos minutos del recinto.

(dirección Llíria), parada La Pobla de Vallbona, a pocos minutos del recinto. Autobús: línea L145A

Con esta nueva edición, Pobla Fest se consolida como uno de los grandes encuentros musicales y de ocio de la Comunitat Valenciana, reuniendo música remember, hits comerciales y ambiente festivo en una jornada diseñada para todos los públicos adultos.

📍 Espai P3 – La Pobla de Vallbona

🗓️ Sábado 16 de mayo

🕔 Apertura e inicio: 17:00h

Evento exclusivo para mayores de 18 años. No está permitido acceder con bebidas del exterior. Colaboran : Ayuntamiento Pobla de Vallbona ,FOTUR, VP Cultural, Comunitat Valenciana, Actitud Mediterranea, Consumo Moderado y ProDJ.

Más información en www.vpcultural.com y en las redes sociales de VP Cultural, Pobla Fest y Tardeo Remember®.