Cheste convertirá sus calles en un gran lienzo urbano con la XI edición de Graffitea

Las calles de Cheste volverán a llenarse de color, creatividad y arte contemporáneo a partir de la próxima semana con la celebración de una nueva edición de Graffitea, el festival de arte urbano organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cheste que un año más reunirá a artistas, vecinos y visitantes en torno al muralismo y la creatividad contemporánea, convirtiendo la localidad en un gran museo al aire libre.

Bajo el lema "Resistencia Cultural", la undécima edición de este evento se desarrollará del 20 al 24 de mayo. Cinco jornadas que transformarán distintos espacios del municipio a través de murales e intervenciones artísticas realizadas en directo, donde artistas especializados en muralismo y arte urbano volverán a concentrarse en uno de los municipios valencianos de referencia en este ámbito.

Así, fachadas y muros servirán de lienzo para nuevas creaciones que pasarán a formar parte del patrimonio artístico urbano de la localidad. Entre los artistas participantes en esta undécima edición destacan nombres como Jacobo Palos Wey, Sonic Armada, Ana Penadés, Iris Serrano, Paula Fraile, 3G Colors, Sea 162, Foskor y Toni Espinar, impulsor además del proyecto "Muros Insumisos".

Cartel de la undécima edición del festival de arte urbano de Cheste Graffitea. / Graffitea

Cada uno de ellos realizará diferentes intervenciones repartidas por varios puntos del municipio, permitiendo a vecinos y visitantes seguir en directo el proceso creativo de las obras.

Visitas guiadas gratuitas

La inauguración oficial tendrá lugar el domingo 17 de mayo a las 18.30 horas con la presentación institucional del festival a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cheste, María Ángeles Llorente, y del director artístico de Graffitea, Toni Espinar. La jornada contará además con la actuación de Sara Dowling bajo el título "Graffitea con Palestina".

Además, el programa incluirá actividades paralelas abiertas al público con el objetivo de acercar el arte urbano a todos los públicos y fomentar la participación ciudadana. En este sentido, el festival ofrecerá visitas guiadas gratuitas durante el fin de semana para recorrer los murales y conocer el significado y las técnicas utilizadas en cada intervención artística.

Las rutas se celebrarán tanto el sábado 23 como el domingo 24 de mayo en diferentes horarios de mañana y tarde, con salida desde el monolito y desde la estación de Renfe. Las visitas tendrán una duración aproximada de 90 minutos y las plazas podrán reservarse a través de Tarasca Turisme.

Mapa de la Ruta Graffitea Cheste 2026.

El broche final llegará el domingo 24 de mayo con el acto de clausura previsto en el Teatro Liceo, donde tendrá lugar la actuación de Dómisol Sisters y la entrega de los premios Urban EducArt, una iniciativa vinculada al festival que apuesta por la educación y la intervención artística en el entorno urbano.

Participantes

Con esta nueva edición, Graffitea consolida a Cheste como uno de los referentes del arte urbano en la provincia de Valencia, apostando por la cultura en el espacio público y por la transformación artística del entorno urbano. Un evento que además de embellecer el municipio, impulsa la dinamización cultural y turística de Cheste, atrayendo cada año a visitantes interesados en el muralismo y las expresiones artísticas urbanas.

Jacobo Palos Wey

Jacobo Palos Wey es un artista urbano y plástico que desarrolla su trabajo desde La Palma del Condado (Huelva), tras una trayectoria vital entre Madrid, Segovia y Andalucía. Su obra se centra en la figuración expresiva, especialmente en los rostros, las miradas y los gestos, con un fuerte componente emocional que busca interpelar al espectador desde lo cotidiano. Entiende el espacio público como un lugar de libertad y convivencia, donde el arte se integra en la vida diaria y genera nuevas formas de percepción del entorno.

Ha llevado su práctica a murales, proyectos educativos y espacios sociales como colegios o centros sanitarios, destacando series como "Cruces de caminos" o "La Grajilla tiene la llave", y fue ganador en 2025 de una parada de la Liga Nacional de Graffiti con la obra "L Pequeña Ácula".

Sonic Armada

Sonic Armada es un artista urbano afincado en València cuya práctica se mueve entre el muralismo y la ilustración contemporánea. Su trabajo se inscribe en el ámbito del arte urbano valenciano, con intervenciones en el espacio público y proyectos colaborativos documentados en distintos contextos de muralismo. Desarrolla un lenguaje visual cercano al imaginario gráfico actual, con conexiones con la cultura del cómic expandido y la ilustración. Su presencia en la escena local se articula a través de murales individuales y colectivos que exploran el diálogo entre imagen, ciudad y cultura visual.

Ana Penadés

Ana Penadés es muralista y artista visual formada en Bellas Artes, con una trayectoria que evoluciona desde el diseño de moda y la estampación textil hacia el muralismo de gran formato. Su transición al espacio público se consolida durante su formación en la Universitat Politècnica de València, donde comienza a trasladar su lenguaje de patrones y texturas a los muros urbanos. En su proyecto Sembrando Murales, utiliza la flora local como hilo conductor para construir relatos visuales vinculados a la identidad territorial. Su obra combina color, naturaleza y memoria, entendiendo el mural como una herramienta de conciencia y conexión con el entorno.

Iris Serrano

Iris Serrano es ilustradora y muralista nacida en València cuya práctica combina creación artística, intervención urbana y proyectos con dimensión social. Su trabajo se ha desarrollado en contextos comunitarios e institucionales, incluyendo intervenciones en espacios sanitarios como los paritorios del Hospital General de València. Entiende el arte como una herramienta de mediación cultural, vinculada a las personas y a los territorios donde interviene. Su obra transita entre ilustración y muralismo con un enfoque claramente social y participativo.

Paula Fraile

Paula Fraile es pintora y muralista española afincada en Leipzig (Alemania), formada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y especializada en artes gráficas y estampación en distintos centros europeos. Su obra explora el color como experiencia sensorial y emocional, construyendo paisajes introspectivos a través de la pintura, el collage y el dibujo. Ha realizado más de quince murales en colaboración con festivales e instituciones internacionales y ha expuesto en espacios de España, Alemania y otros países europeos. Su práctica se amplía hacia la escenografía y la pintura escénica, integrando arte visual, música y teatro en proyectos interdisciplinarios.

3G Colors

3G Colors es un colectivo de graffiti con presencia en la escena europea del arte urbano, vinculado a la cultura del crew y a la intervención en el espacio público. Su actividad se ha documentado en distintos contextos de graffiti, especialmente en intervenciones desarrolladas en el ámbito europeo. Más que una firma individual, se trata de un proyecto colectivo que entiende el muro como espacio compartido de creación. Su trabajo se integra dentro de la tradición del graffiti contemporáneo de carácter colaborativo.

Sea162

Sea162 es un artista contemporáneo cuya práctica parte del graffiti iniciado en 1998 y evoluciona hacia la investigación de la relación entre arte, geología y territorio. Trabaja con tierras, minerales y materiales naturales recolectados, entendiendo la materia como elemento activo que define el proceso y el sentido de la obra. Sus intervenciones combinan estudio, experimentación y trabajo site-specific en canteras y espacios naturales. Su práctica conecta arte y ciencia desde una perspectiva material, donde cada obra funciona como archivo del territorio.

Foskor

Foskor es un artista urbano afincado en València que trabaja entre el muralismo, la ilustración y el retrato emocional. Su trayectoria incluye una etapa de ocho años en Finlandia, experiencia que ha influido en su sensibilidad visual y en la forma de abordar la luz y la oscuridad en su obra. Desarrolla intervenciones en el espacio público y participa en proyectos de graffiti y muralismo, combinando práctica artística y formación. Su lenguaje visual se centra en la expresión del rostro y la emoción como elementos principales de su trabajo.