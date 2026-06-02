Magopepo Producciones, bajo dirección de CARLES CASTILLO nos presenta su versión de 'El Enfermo Imaginario'
Olivia Díaz
La divertida, genial, obra maestra de Moliere, de 1672, no ha perdido interés.
Sigue divirtiendo como pocas, al tiempo que en tono de humor nos invita a reflexionar acerca de la hipocondría y el uso responsable de los recursos sanitarios.
Montaje íntegramente a beneficio de la Fundación Abracadabra, más de cien magos solidarios regalando risas, ilusiones y esperanza por los hospitales de toda España.
La adaptación de Eva Blaya, la música barroca interpretada en directo, el amplio y profesional elenco, la cuidada escenografía, el vestuario de época, todo nos traslada al París del XVII.
Un tiempo y un lugar tan buenos como cualquier otro para disfrutar de un muy buen rato de teatro solidario.
Los días 9, 10, 11 y 12 de julio en Artea espai València
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