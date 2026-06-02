Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPremis Jaume IFestival de Les ArtsPAU Comunitat ValencianaManifestación València hoyEl tiempoHuelga metrovalencia hoy
instagramlinkedin

Magopepo Producciones, bajo dirección de CARLES CASTILLO nos presenta su versión de 'El Enfermo Imaginario'

Cartem de 'El Enfermo Imaginario'

Cartem de 'El Enfermo Imaginario' / ED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Olivia Díaz

La divertida, genial, obra maestra de Moliere, de 1672, no ha perdido interés.

Sigue divirtiendo como pocas, al tiempo que en tono de humor nos invita a reflexionar acerca de la hipocondría y el uso responsable de los recursos sanitarios.

Montaje íntegramente a beneficio de la Fundación Abracadabra, más de cien magos solidarios regalando risas, ilusiones y esperanza por los hospitales de toda España.

La adaptación de Eva Blaya, la música barroca interpretada en directo, el amplio y profesional elenco, la cuidada escenografía, el vestuario de época, todo nos traslada al París del XVII.

Un tiempo y un lugar tan buenos como cualquier otro para disfrutar de un muy buen rato de teatro solidario.

Los días 9, 10, 11 y 12 de julio en Artea espai València

Consigue tus entradas en pasenyvean.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents