Tarde Electronic® (marca registrada) da la bienvenida al verano el sábado 13 de junio en Parque Cabecera, Valencia

Tras el gran éxito de su pasada edición Dona Festival Tarde Electronic® (marca registrada), un evento que muchos asistentes todavía recuerdan por el ambiente, la música y la energía vivida, Tarde Electronic® (marca registrada) regresa a Valencia el próximo sábado 13 de junio con una nueva edición en otra ubicación: Parque de Cabecera, Valencia.

Después de las numerosas peticiones del público para su regreso, volvemos con más fuerza y energías para darle la bienvenida al verano. La jornada arrancará a partir de las 18:00 horas en uno de los espacios al aire libre más emblemáticos de Valencia, ofreciendo música electrónica, dance y una experiencia única frente al lago.

El Parque de Cabecera, considerado uno de los espacios verdes más icónicos de la ciudad, se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de la música al aire libre con uno de los mejores atardeceres de fondo, ideal para dar la bienvenida al verano.

DJs en cabina:

El cartel contará con gran parte de las DJs y artistas que formaron parte del exitoso Dona Festival Tarde Electronic® (marca registrada):

Lau Minez ( r esidente de los eventos Techno más importantes del momento)

esidente de los eventos Techno más importantes del momento) Steff (DJ y productora de Colombia)

Tamy Vars (Residente de los mejores locales de la ciudad de Valencia)

Inmaeyes (Dj residente ProDj /Tardeos)

Raquel Cardona (Dj referente entre las mejores de la electrónica)

Coqui Selection (The Face)

Zona gastronómica, servicios y acceso

El acceso al recinto será cómodo y rápido. No necesitas llevar tu entrada impresa, con mostrar el QR en el móvil el acceso es directo.

La nueva ubicación permitirá disfrutar de una experiencia más amplia y cómoda. Además de la programación musical, el evento dispondrá de una amplia zona gastronómica, barras y merchandising oficial.

Se recomienda el uso del transporte público para facilitar los desplazamientos. Es fácilmente accesible mediante las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L3, L5 y L9, con estaciones cercanas como Campanar y Nou d’Octubre.

EMT autobús, las líneas 62, 81, 95, 98 y 99 ofrecen paradas próximas al parque. Para quienes opten por el vehículo privado, el aparcamiento subterráneo del Bioparc estará disponible hasta el cierre del evento.

El acceso está permitido únicamente a mayores de 18 años. No estará permitido introducir ni sacar bebidas del recinto. Se recomienda un consumo moderado y dejar las instalaciones como te las encuentras al llegar.

Los usuarios de Carnet Jove, tendrán acceso libre hasta las 19:00h acreditándolo en puerta. Promoción válida hasta completar aforo. La organización podrá modificar o cancelar esta promoción en función del aforo del evento.

Recuerda: Parque de Cabecera, Valencia. Sábado 13 de junio. Apertura e inicio 18:00h

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Organizan y colaboran: Fotur, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia, Valencia Music City, ProDjCV, Valencia Promotor Cultural, Consumo Moderado, Promfest.