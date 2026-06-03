Turia rescata el sabor de siempre con una ruta de tapas valencianas reinventadas en 34 locales de Valencia

La tradición valenciana vuelve a servirse en barra. Del 4 al 14 de junio, Cervezas Turia impulsa una nueva edición la Ruta de Tapas Turia, una propuesta gastronómica que reunirá a 34 locales de toda la ciudad de Valencia con un objetivo claro: recuperar el sabor de las tapas de siempre desde una mirada actual y creativa.

Durante diez días, los bares y restaurantes participantes ofrecerán una tapa inspirada en recetas tradicionales valencianas reinterpretadas con una mirada actual. Entre las propuestas, podrán encontrarse clásicos tan reconocibles como el calamar encebollado, la titaina del Cabañal, el panecillo de longaniza valenciana, los huevos rellenos o la croqueta de clóchina valenciana, elaborados con nuevas técnicas, presentaciones y matices gastronómicos. Cada tapa irá acompañada de una cerveza Turia Stark, la cerveza rubia de Valencia, por un precio cerrado de 4,5 euros.

La iniciativa busca poner en valor la gastronomía popular valenciana y reivindicar el bar como espacio de encuentro y disfrute compartido. Además, la ruta invita al público a redescubrir barrios y establecimientos de la ciudad a través de recetas que forman parte de la memoria colectiva valenciana.

La Ruta de Tapas Turia recorrerá desde Patraix hasta el Cabanyal, pasando por Ruzafa, Cánovas, Benicalap, Ciutat Vella o el entorno del Mercado de Colón. En Patraix participarán locales como Cal Carrero, con su croqueta de col frita con blanc i negre; Sacacorchos, que apostará por una tosta de pericana con piñones y alioli; las albóndigas de Terra de Mar con fondo de titaina; La esquina de Mario con ‘La Mascletà’, elaborada con patata ahumada, secreto ibérico y reducción de cerveza; o Ñam Ñam Bocatería, que ofrecerá un milhojas de berenjena con secreto a baja temperatura y queso de cabra. También se podrán degustar los huevos rellenos a la valenciana de El Tío Blas; el sepionet al ajillo de La Paca; o la titaina crujiente de Petraher.

En la zona de Cánovas y Ruzafa se podrán degustar propuestas como la coca almussafes de Escama Cánovas; la ‘Tosta Martínez’, con ventresca y pimiento caramelizado de Bar Martínez; el ‘montadito La Piula’, elaborado con salsa roquefort, pollo y cebolla crujiente de La Piula; el calamar encebollado de Torre de 1990, reinterpretando uno de los grandes clásicos marineros valencianos; y el ‘mosset de la Terreta’ de La Madriguera del Topo, elaborado con longaniza valenciana cocinada con Turia Stark.

En la zona centro, participarán Mi Cub y su tradicional titaina del Cabanyal; Las Cervezas del Mercado y su montadito de blanc i negre con mayonesa de habas; así como Bar Nodo, que sirve una versión de titaina con atún fresco. A ellos se suman D’Leite Porta de la Mar y D’Leite Magnánimo con ‘El Micalet’, una brocheta de lomo, cebolla caramelizada y mayonesa picante; y Dodo’s con una tosta de figatell.

En el Cabanyal y los barrios marineros participarán locales como Casa Guillermo, que ofrecerá su montadito de lomo de orza, y Bar Doblet, con una ensaladilla servida sobre tosta de pimiento asado.

Por su parte, en el barrio de Algirós podrán degustarse propuestas como la ‘ensaladilla Sento’ de Pan de Azúcar, el ajoarriero de Bodega Albarizas, la marinera de anchoa de La Picaeta o la tosta de cebolla caramelizada, habas, morcilla y huevo de codorniz de Cal Blanco.

La ruta también llegará a Benicalap, donde El Casinet presentará su oreja adobada a la plancha, mientras que Escama Cortes Valencianas apostará por una coca de titaina.

En Ciutat Vella se sumarán propuestas como la gilda de alcachofa de Gilda & Company, la clásica tosta de esgarraet de Ninas Gastrobar o el mini bocadillo de botifarra de La Botifarra, un homenaje al producto tradicional. También participará Ravatxol, que sorprenderá con una esfera de titaina coronada con mojama, y El León Tapas Bar, con su buñuelo de bacalao.

La edición se completará con otras elaboraciones como ‘La Perla Valenciana’, una croqueta de clóchina valenciana de Hotel L&H, y la tosta de ensaladilla de calamar de Sofía Bar.

Todas estas tapas irán maridadas con un tercio de Turia Stark, que desde sus orígenes se convirtió en una de las cervezas preferidas de los valencianos. Cincuenta años después de su nacimiento, en septiembre de 2025 Cervezas Turia recuperó “la cerveza rubia de Valencia”, una cerveza fresca, con notas de cereal y leves matices herbales, profundamente ligada a la tradición cervecera valenciana.

A través de esta iniciativa, Cervezas Turia continúa apostando por la cultura gastronómica local y por proyectos que conectan tradición y modernidad, dando protagonismo tanto a la hostelería valenciana como a las recetas que han pasado de generación en generación.

Toda la información de la Ruta de Tapas Turia en www.gastronosfera.com