Aqualandia pone rumbo a la aventura el próximo sábado 23 de mayo
Los usuarios del complejo, el primero de Europa en diversión acuática, volverán a disfrutar de las atracciones más punteras como VERTI-GO o Cyclón
R. E.
El próximo sábado 23 de mayo, Aqualandia pone rumbo a la aventura con una nueva temporada repleta de diversión acuática para todos.
Másde una veintena de atracciones conforman la oferta de ocio del parque. Los Rápidos o Las Pistas Blandas forman parte del complejo desde sus orígenes; los clásicos de Aqualandia. En cambio, otras como Verti-Go o Cyclón llegaron con posterioridad para batir récords. El primero es uno de los conjuntos de toboganes más altos del mundo en su categoría, mientras que Cyclón ostenta el récord de la montaña rusa acuática más larga de Europa.
Tras más de 40 años de historia, el parque continú asiendo de los más aclamados, dado que reúne atracciones de diversa intensidad para todas las edades y preferencias. Los más pequeños, por ejemplo, cuentan con áreas específicas como Adventureland así comoatracciones diseñadasa su medidacomo Jungle Kids, inaugurada el pasada año y ubicada en la popular Laguna. Esta zona cuenta con un conjunto de 6 toboganes, de diferentes alturas e intensidades, adaptados a los gustos de los que más saben de diversión.
El paradisíaco entorno de Sierra Helada convierte al parque en el entorno perfecto para un día en familia o con amigos.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página web.
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