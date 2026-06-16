Abre la Terraza de NIVEA SUN en la Estación del Norte de Valencia

La protección solar suele asociarse a los momentos en los que nos exponemos directamente al sol, como en la playa o en la piscina. Sin embargo, la radiación solar también está presente en numerosas actividades cotidianas que realizamos sin apenas ser conscientes de ello. Pasear por la ciudad, sentarse en una terraza, estar en un parque o simplemente desplazarse al trabajo son situaciones en las que la piel también recibe radiación solar. Con el objetivo de concienciar sobre esta realidad y promover hábitos de fotoprotección durante todo el año, NIVEA SUN ha instalado desde el 17 al 19 de junio la Terraza de NIVEA SUN en Valencia. El espacio permanecerá abierto desde las 9h hasta las 20h en el exterior de la Estación del Norte.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Todos los días sale el sol”, impulsada por la marca para fomentar la incorporación de la protección solar a la rutina diaria.

Una experiencia para aprender y participar

La Terraza de NIVEA SUN es un espacio abierto a todos los públicos en el que la información y el entretenimiento se combinan para acercar la fotoprotección al día a día de los ciudadanos. Los visitantes encontrarán zonas de sombra y descanso diseñadas para poner en valor la importancia de evitar la exposición directa al sol durante determinados momentos del día. Asimismo, los presentes podrán acceder a un escáner facial para recibir una recomendación personalizada y entender el estado de su piel.

La experiencia también incluye una ruleta con premios, cuadernillos de verano con actividades divulgativas sobre protección solar y un taller de charms para personalizar accesorios. Todas las actividades están concebidas con un enfoque didáctico para convertir la prevención en un hábito accesible y fácil de incorporar a la vida cotidiana. Esta iniciativa cobra especial sentido tras los resultados del primer Barómetro del Sol, un estudio presentado por NIVEA SUN que analiza los hábitos de protección solar de los españoles para conocer el grado de concienciación sobre los riesgos asociados a la exposición solar.

Los hábitos de los valencianos

Según los datos del Barómetro del Sol, el 87% de los valencianos afirma estar preocupado por los efectos de la exposición solar sobre la piel y el mismo porcentaje muestra inquietud ante el cáncer de piel. Sin embargo, esa percepción del riesgo convive con hábitos de protección todavía insuficientes.

El estudio revela que el 68% de los valencianos reconoce que el protector solar no forma parte de su rutina diaria. En la mayoría de los casos, su uso sigue vinculado a contextos concretos como la playa o la piscina y a los meses de verano. Mientras que el 71% afirma utilizar el protector en estos espacios, solo el 29% utiliza la crema solar cuando va a una terraza o a un parque. De hecho, según el estudio, casi la mitad de los valencianos confiesan haberse quemado en una terraza alguna vez.

Estas cifras ponen de manifiesto que la exposición solar en espacios urbanos suele percibirse como un riesgo menor, pese a que puede producirse durante periodos prolongados y en momentos de elevada radiación.

Una protección correcta y constante

El Barómetro del Sol también identifica importantes áreas de mejora en el conocimiento sobre los protectores solares. Casi seis de cada diez valencianos reconocen tener dudas sobre estos productos y de la forma correcta de utilizarlos. En concreto, el 56% asegura no tener claro cómo interpretar el factor de protección solar (SPF), cuál es el más adecuado para su tipo de piel o qué cantidad debe aplicarse para garantizar una protección eficaz. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar la educación en fotoprotección y facilitar información clara sobre su uso correcto para fomentar hábitos más eficaces.

"Las recomendaciones indican una cantidad aproximada de 2 mg de crema por centímetro cuadrado de piel, aunque en la práctica es difícil de medir. Por eso se utiliza la regla de los dos dedos por zona", explica María Segurado, asesora dermatológica de NIVEA SUN. "El cuerpo se divide en nueve zonas principales, y cada una requiere una dosis equivalente para garantizar una protección adecuada".

La reaplicación constituye otro de los principales retos. Según el estudio, el 58% de los valencianos solo utiliza protector solar antes de comenzar la exposición al sol. «Hay que reaplicarse cada dos o tres horas para que el SPF sea efectivo, sobre todo después de hacer deporte o bañarse», afirma la doctora.

A través de iniciativas como la Terraza de NIVEA SUN, la marca busca contribuir a que la protección solar deje de ser una práctica estacional y se convierta en un gesto cotidiano. Una labor que refuerza con la renovación, por segundo año consecutivo, de su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer para seguir impulsando la educación en fotoprotección y la prevención del cáncer de piel.