Qué hacer este verano en València: recorre todos los ecosistemas marinos del planeta

Si buscas qué hacer en València este verano, existen pocas experiencias capaces de combinar ocio, naturaleza, ciencia y conservación como una visita al Oceanogràfic. Considerado el mayor acuario de Europa, este centro marino permite recorrer los principales ecosistemas marinos del planeta y descubrir especies tan emblemáticas como los tiburones, las belugas, los pingüinos, las medusas o las tortugas marinas.

Pero la visita va mucho más allá de la observación de animales. Detrás de cada instalación existe una labor diaria de investigación, conservación y educación ambiental que convierte al Oceanogràfic y a la Fundación Oceanogràfic en referentes internacionales en la protección de la biodiversidad marina.

Un recorrido por los mares y océanos del planeta

Uno de los principales atractivos del Oceanogràfic es la posibilidad de realizar un viaje por distintos ecosistemas marinos sin salir de la ciudad. Desde las aguas del Mediterráneo hasta los entornos polares de la Antártida y el Ártico, pasando por los océanos tropicales, los humedales o los arrecifes de coral, cada espacio permite comprender la enorme diversidad de la vida marina.

En el túnel de océanos del Oceanogràfic habitan tiburones, rayas y peces. / ED

Esta propuesta convierte al Oceanogràfic en el lugar más visitado de la Comunitat Valenciana y en una de las actividades familiares más recomendadas para quienes buscan experiencias diferentes.

Además de contemplar especies procedentes de diferentes regiones del planeta, los visitantes pueden conocer cómo se relacionan los ecosistemas marinos y por qué su conservación resulta fundamental para el equilibrio ambiental global.

Conoce los polos a fondo

Entre las propuestas destacadas de este verano, el Oceanogràfic pone el foco en dos de los ecosistemas más sorprendentes y desconocidos del planeta, el Ártico y la Antártida.

Bajo el lema "Solo conoces la punta del iceberg. Conoce los polos a fondo", la campaña invita a descubrir la importancia de unas regiones que desempeñan un papel clave en el equilibrio climático global y en la salud de los océanos.

Aunque puedan parecer territorios lejanos, los polos están estrechamente conectados con el resto del planeta. Los cambios que se producen en estas regiones tienen efectos sobre las corrientes oceánicas, el nivel del mar, la biodiversidad y el clima global.

Uno de los pingüinos saltarrocas del Oceanogràfic. / ED

A través de sus embajadores, como las belugas y los pingüinos, los visitantes pueden conocer cómo se adaptan a algunos de los entornos más extremos de la Tierra y comprender por qué la conservación de estos ecosistemas es fundamental para el futuro de los océanos.

Investigación para proteger la biodiversidad marina

La conservación marina constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad desarrollada por la Fundación Oceanogràfic.

Veterinarios, biólogos y especialistas participan en proyectos científicos centrados en el estudio y protección de especies marinas, el bienestar animal, la reproducción de especies amenazadas y la conservación de ecosistemas.

Muchas de estas investigaciones se desarrollan en colaboración con universidades, centros de investigación y organizaciones nacionales e internacionales, contribuyendo a generar conocimiento útil para afrontar algunos de los principales retos ambientales del siglo XXI.

Especie de medusa Chrysaora plocamia. / ED

Este trabajo científico permite comprender mejor cómo afectan fenómenos como el cambio climático, la contaminación o la alteración de los hábitats a la fauna marina y ayuda a desarrollar estrategias de conservación más eficaces.

El ARCA del Mar y la recuperación de fauna marina

Uno de los ejemplos más visibles de este compromiso es el ARCA del Mar, el área de recuperación y conservación de animales marinos de la Fundación Oceanogràfic.

Cada año, sus instalaciones atienden ejemplares que aparecen heridos o enfermos en las costas valencianas. Muchos de ellos llegan afectados por colisiones con embarcaciones, capturas accidentales en artes de pesca o la ingestión de residuos marinos.

Tras recibir atención veterinaria especializada y completar su proceso de recuperación, numerosos animales pueden regresar al mar.

Cada rescate representa una segunda oportunidad para la fauna marina y permite, además, sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de reducir el impacto de las actividades humanas sobre los océanos.

Las tortugas marinas

Entre las especies que protagonizan buena parte de los proyectos de conservación destaca la tortuga boba ({"anchor-link":"true"}), uno de los grandes símbolos del Mediterráneo.

Coincidiendo con el Día Mundial de las Tortugas Marinas, que se celebra cada 16 de junio, cobra especial relevancia el trabajo que desarrolla la Fundación Oceanogràfic para la protección de esta especie. Además de la recuperación de ejemplares heridos, los equipos científicos participan activamente en el seguimiento y protección de los nidos que cada verano aparecen en diferentes puntos del litoral valenciano.

Durante los últimos años, las playas de la Comunitat Valenciana han experimentado un aumento progresivo de las anidaciones de tortuga boba. Lo que antes era considerado un acontecimiento excepcional se ha convertido en una realidad cada vez más frecuente.

Cuando se detecta una puesta, se activa un protocolo de actuación en el que participan administraciones públicas, investigadores y entidades especializadas. El objetivo es garantizar la protección de los huevos y favorecer el nacimiento de las crías en las mejores condiciones posibles.

La conservación de los nidos constituye uno de los ejemplos más visibles de cómo la investigación científica y la colaboración ciudadana pueden contribuir a proteger una especie vulnerable y a mejorar el conocimiento sobre los cambios que se están produciendo en el Mediterráneo.

Una experiencia para descubrir, aprender y actuar

La conservación de los océanos no depende únicamente de la ciencia. También requiere una ciudadanía cada vez más informada y comprometida con la protección del medio marino.

Por ello, cada visita al Oceanogràfic se convierte en una oportunidad para descubrir la biodiversidad marina, comprender los desafíos que afrontan mares y océanos y conocer algunas de las iniciativas que trabajan para protegerlos.

Este verano, el Oceanogràfic invita a mirar más allá de la superficie y a descubrir que cada especie, cada ecosistema y cada acción de conservación forman parte de una misma historia. La historia de unos océanos que necesitan ser conocidos para poder ser protegidos.