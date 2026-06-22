El Centro Comercial Arena celebra los tres años del Club Xperience con sorteos, regalos y actividades exclusivas

El Centro Comercial Arena está de celebración. La superficie comercial conmemora el tercer aniversario de su Club Xperience, el programa de fidelización que ya reúne a más de 30.000 socios y socias. Y lo hace con una completa programación de actividades, sorteos y regalos durante todo un mes.

En concreto, la campaña especial se desarrolla hasta el 19 de julio y tiene como objetivo agradecer la confianza de los clientes que forman parte de esta comunidad. Para ello, el centro comercial ha preparado promociones exclusivas, experiencias únicas y decenas de premios.

Entre las iniciativas destacadas figura la entrega de una bolsa shopper de playa para todas aquellas personas que se den de alta en el Club Xperience durante el periodo promocional, hasta agotar existencias.

Sorteo de 77 premios

Uno de los principales atractivos de la celebración será el gran sorteo de aniversario, en el que se repartirán 77 premios entre otros tantos ganadores.

Los participantes podrán optar a dos bicicletas eléctricas de Decathlon, cinco tarjetas regalo de 100 euros del Centro Comercial Arena y numerosos productos de diversos establecimientos y marcas presentes en el complejo comercial como Santo Pastel, Singularu, Orange, Time Road, Multiópticas, Abacus, Perfumarte, Worket, Hawkers, The Black Turtle y Libro Ideas.

El Club Xperience del Centro Comercial Arena celebra 3 años con regalos, experiencias y sorpresas. / ED

Además, en el mes de julio se celebrarán los Club Xperience Awards, unos reconocimientos dirigidos a los socios más activos, premiando a quienes visitan con frecuencia el centro comercial y participan habitualmente en sus actividades y eventos.

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Formulario

*La fecha de nacimiento hay que introducirla así 👉DDMMAAAA. Ejemplo:20062025

Actividades en el Espacio Xperience

La programación del aniversario también incluye una amplia oferta de actividades en el Espacio Xperience, ubicado en la primera planta del centro comercial.

Entre las propuestas destaca el regreso de Salú Art&Wine, una experiencia que combina arte y vino para fomentar la creatividad en un ambiente relajado. Los asistentes podrán crear su propia obra artística mientras disfrutan de una copa de vino.

La asesora de imagen Elena Sanz ofrecerá asimismo nuevos talleres enfocados en el color, el estilo personal y la optimización del armario, con consejos prácticos para aprender a combinar prendas y potenciar la imagen personal.

Las flores también tendrán protagonismo gracias a los workshops organizados por El Taller de Clo, donde los participantes podrán iniciarse en el arte floral y conocer técnicas profesionales de composición decorativa.

El Club Xperience del Centro Comercial Arena celebra 3 años con regalos, experiencias y sorpresas. / ED

Por último, el aniversario incluirá una exclusiva cata de vinos organizada por amossos, en la que los asistentes descubrirán distintas variedades maridadas con quesos, embutidos, frutos secos y otros aperitivos.

Las plazas para todas las actividades son limitadas y requieren inscripción previa, que se pueden realizar a través de este enlace.

Tres años de crecimiento

Con esta programación especial, Arena Valencia celebra tres años de crecimiento del Club Xperience, consolidando una comunidad que apuesta por las experiencias, las ventajas exclusivas y el ocio de calidad en la ciudad de València.