Nuevo Centro llena el verano de diversión para las familias con espectáculos, actividades y el sorteo de entradas para Bioparc Valencia

El verano en Valencia tiene una parada imprescindible para las familias. Nuevo Centro ha preparado una amplia programación de actividades infantiles, espectáculos y propuestas de ocio familiar que se desarrollarán durante toda la temporada estival, ofreciendo alternativas gratuitas para que los más pequeños disfruten de sus vacaciones.

Vive el Mundial en Nuevo Centro

Del 19 al 28 de junio, Nuevo Centro se convierte en un espacio temático dedicado al fútbol con actividades para todas las edades. Los visitantes podrán participar en propuestas tan divertidas como un billar gigante, una portería de precisión y Subsoccer.

Además, los 4.000 primeros participantes recibirán un obsequio y entrarán en el sorteo de atractivos premios:

5 camisetas oficiales de la Selección Española de Fútbol.

5 balones réplica oficial del Mundial.

Los horarios de la actividad serán de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos y día 24, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Peque Fiestas de Verano: diversión garantizada cada semana

Hasta el 18 de julio, la Zona de Animación de Nuevo Centro acoge las tradicionales Peque Fiestas de Verano, con espectáculos infantiles de lunes a sábado y dos pases diarios, a las 18:30 y 19:30 horas.

La programación continuará del 20 de julio al 12 de septiembre con nuevas actuaciones. Durante este periodo, los espectáculos se celebrarán de lunes a miércoles en la Zona de Animación y los viernes y sábados en la Plaza Interior, manteniendo los dos pases diarios.

Pintacaras para los más creativos

Los jueves del verano, la Plaza Interior se transformará en un espacio de fantasía con sesiones de pintacaras de 18:30 a 20:30 horas, una actividad perfecta para que los niños se conviertan en sus personajes favoritos y disfruten de una tarde llena de imaginación y color.

Torneo de Ping Pong para todas las edades

Los aficionados al deporte tendrán una cita especial con el Torneo de Ping Pong por categorías, que se celebrará del 14 al 17 de julio en la Plaza Interior. Las inscripciones podrán realizarse hasta media hora antes del inicio de cada competición.

Asimismo, el 18 de julio tendrá lugar el torneo Open, cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de julio a través de la página web de Nuevo Centro.

Gana entradas para Bioparc Valencia con la foto más salvaje del verano

Del 22 de julio al 13 de septiembre, las familias podrán participar en una divertida promoción para conseguir entradas para BIOPARC Valencia.

Para participar, únicamente deberán hacerse una fotografía en el photocall instalado en la Plaza Interior, escanear el código QR o acceder a la web de Nuevo Centro y seguir las instrucciones indicadas.

Entre todos los participantes se sortearán 50 entradas dobles para BIOPARC Valencia, una oportunidad perfecta para prolongar la diversión familiar durante el verano.

Mucho más que compras

Nuevo Centro continúa consolidándose como un referente de ocio familiar gracias a una oferta que incluye ludoteca, feria infantil, Peque Fiestas, Centrolandia Aventura y numerosas actividades dirigidas a niños y familias.

Mientras los más pequeños disfrutan de estas propuestas, los adultos pueden aprovechar para realizar sus compras, relajarse o descubrir la amplia oferta de restauración del centro comercial.

Además, Nuevo Centro dispone de servicios especialmente pensados para las familias, como sala de lactancia, aparcamiento para bicicletas y acceso directo desde la estación de Metrovalencia Turia.

Horarios de verano

Desde el 15 de junio, además del horario habitual, de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas, el centro comercial abre también todos los domingos y festivos autorizados en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Entre las aperturas especiales destacan el 24 de junio (San Juan), de 11:00 a 21:00 horas, y el 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas.

Con esta completa programación, Nuevo Centro se consolida este verano como uno de los principales puntos de encuentro para las familias valencianas, combinando ocio infantil, restauración, compras y experiencias pensadas para disfrutar juntos de las vacaciones.

Más información: www.nuevocentro.es